KAD GOD BI SE PRIČALO DA IMAM DEČKA, JA BIH SE NERVIRAO! Mirko Gavrić otvorio dušu: Sve u zemlji Srbiji MOŽE!

Mirko Gavrić nekoliko dana pred odlazak u rijaliti kuću objasnio je u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom Draganom Rakčević, sa kojom se nedavno razveo, a kako se spekulisalo - sve zbog njegovih sklonosti ka istom polu.

"Na početku karijere, mnogo sam se nervirao kada bih čuo da se priča o meni da sam homos*ksualac i da imam dečka. Međutim, kako je vreme prolazilo i kada sam se oženio, pokazao sam da te priče nisu istinite i to me više ne pogađa. Kada bih bio gej, priznao bih to, a mediji bi valjda iskopali neku moju fotografiju sa dečkom u akciji, pa vi sve nađete", rekao je on.

"S obzirom na to da mene niko nije uhvatio sa nekim momkom 15 godina, onda ta priča pada u vodu. A i još jedna stvar, da sam p*der, kako pričaju, pa ja se ne bih ženio, nego bih se udao, ali eto, u zemlji Srbiji sve može", dodao je Mirko pa istakao da sa bivšom suprugom Draganom nije u kontaktu.

"Ne kajem se što sam se oženio, ali se kajem što nisam dobro izabrao i što nisam procenio. Tužno je što me je tako izdala i što mi je zabila nož u leđa posle toliko godina, ali prešao sam preko toga. Ne želim joj ništa loše, ali samo da je što dalje od mene i da mi se tako nešto više ne ponovi u životu", zaključio je on.

