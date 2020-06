JANJUŠ SPOPAO MAJU ČIM SE VRATILA SA POLIGRAFA: Ljubavnici obavili tajni razgovor, pa pomenuli INTIMNE ODNOSE! (VIDEO)

Maja Marinković vratila se sa poligrafa i odmah porazgovarala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Njega je zanimalo šta je sve Maja pričala dok je tamo bila, a ona mu je rekla da je dobila 15 pitanja o kojima ne sme da detaljiše.

"Ja sam ozbiljan sada, da li možeš posle ovoga da nemam nikakav kontakt, da se ne družimo, da ne komuniciramo?", pitao je Janjuš.

"Ja nemam ništa protiv, ti si mene prvi zvao. Kada sam došla, šta si prvo uradio?", pitala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

"Da li možemo da ne potenciramo više nijednom tu priču, da ne komentarišeš više naš odnos?", pitao je Janjuševića.

"Ne mogu opet da lažeš, ja ću da odgovaram sve što me pitaju, ne želim ponovo da lažem", pojasnila je zadrugara.

Nakon nekog vremena zadrugara je zanimalo da li je ona na poligrafu dobila pitanje o intimnim odnosima.

"Jesu li te pitali da li smo imali s*ks?", pitao je Janjuš.

"Bilo je, rekla sam da nismo. Da sam htela mogla bih da ga imam, ako ćemo iskreno, ukoliko juče. Nemoj da me vučeš za jezik, nije sve do tebe, do mene je mnogo toga", govorila je zadrugarka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir