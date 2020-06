BILA JE POSLEDNJA MIS JUGOSLAVIJE! Preživela je TEŠKU bolest, povukla se iz javnosti i danas IMA svoje PLASTENIKE

Slavica Tripunović davne 1993. godine postala je mis Jugoslavije i bila je poslednja lepotica koja je nosila tu titulu.

Estrada je danas ne zanima, a izgleda odlično i retko se pojavljuje na javnim događajima.

- Mnogo toga radim, ali moji poslovi nisu medijski eksponirani. Bavila sam se ugostiteljstvom, a ponovo bih volela da uđem u te vode. Dugi niz godina se bavim proizvodnjom ruža, imam staklenike sa ružama, i to već 15 godina. To je neki stalni posao - kazala je ona jednom prilikom.

Dajana je navela i da njen sin Aleksa nije upućen u ono što je tokom života radila, a naročito u njenu muzičku karijeru.

- On sluša stranu muziku, uglavnom američku. To su prosto te generacije. On je u svetu sporta - kazala je tada.

Pre nekoliko godina Slavici Tripunović Dajani dijagnostifikovan je rak grlića materice. Srećom, opaka bolest je otkrivena u najranijoj fazi i sve se dobro završilo.

Misica i pevačica se 2013. godine udala se za biznismena iz Kanade.

foto: Printscreen/Youtube

kurir.rs

Kurir