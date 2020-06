DAVID DRAGOJEVIĆ SE OGLASIO NAKON IZBACIVANJA IZ ZADRUGE: Napustio je Beograd, a evo ko ga je sačekao po IZLASKU!

David Dragojević sinoć je napustio "Zadrugu". On je u duelu bio sa Markom Miljkovićem, te su mu nakon pobede u igrici duplirani glasovi, ali ni to nije bilo dovoljno da ga pobedi. On se sada oglasio i rekao kako se oseća i ko ga ja sačekao po izlasku.

Kako se osećaš nakon što si napustio "Zadrugu"? Da li si očekivao da ćeš imati toliki procenat glasova?

"Osećam se prazno i tužno. Mnogo mi nedostaje Ana."

Ko te je sačekao i gde si sada trenutno? Da li si otišao za Novi Sad ili si i dalje u Beogradu?

"Niko me nije sačekao u studiju zbog situacije u zemlji i koronavirusa, ali me je porodica sačekala kod kuće, budna. U Novom Sadu sam kod mojih dok ne izađe Ana, pa onda idemo u naš stan, u Beogradu. Pinkovi vozači su me odvezli do kuće, sve je super" rekao je David koji želi da odmori nakon naporne noći.

