DAVID DRAGOJEVIĆ IZBAČEN IZ RIJALITIJA: Koraćeva skočila i neće da ga pusti! Jedva su se RASTALI! (VIDEO)

David Dragojević i Marko Miljković su morali da se bore za opstanak u rijalitiju, a potom je David izbačen iz "Zadruge 3".

Miljković je osvojio 93 posto glasova publike nakon dupliranja, a David je imao 7 posto, te je morao da zauvek napusti imanje. Đoganijeva je prišla svom dečku, a Ana Korać je sačekala da se David pozdravi sa svima, kako bi se pozdravila sa njim.

Koraćeva je naskočila na svog dečka i počela da ga ljubi, a i on i ona su imali osmeh na licu.

"Moram da se zahvalim što sam bio deo ovog velikog projekta. U početku su bili Dejan i Dalila i te neke porodične stvari zbog kojih sam ja ušao. Mislio sam da je to sve sređeno, ali ništa nije bilo sređeno. Onda je i Ana ušla, krenule su prozivke. Ja to nisam mogao da gledam... Oni su nju napadali i ja nisam mogao da gledam to. Ušao sam da se suočim s njima", rekao je David.

