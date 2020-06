OGLASIO SE MOMAK IZ TITELA S KOJIM SE VELJKO POTUKAO! Stevan otkrio detalje sukoba, a evo kako je DRAMA okončana

Pošto je u nedelju popodne došlo do incidenta ispred porodičnog doma Rodić, kada je Veljko Ražnatović upao u sukob sa Stevanom Kićanskim, prvi put za medije oglasio se ovaj stanovnik Titela.

Naime, kako je objasnio, došlo je do nesporazuma kada se grupa od nekoliko ljudi pojavila ispred porodičnog doma u kom trenutno stanuju Veljko, Bogdana i njihov sin Željko.

"Mi smo išli da zovemo svatove i činjenica je da smo bili bučniji. Veljko to nije znao, te je verovatno mislio da smo došli da provociramo. Pustili smo muziku, harmonika je svirala sa nama. Došli smo u jednom trenutku na parking ispred porodične kuće Rodić gde žive Veljko i Bogdana. Tu smo se parkirali. Izašli smo ispred kola. U jednom trenutku Veljko je izašao ispred i opomenuo nas da mu je kod kuće beba od nekoliko dana i da prestanemo da pravimo galamu. Potom je zamolio, a onda rekao: “Mali je ovde, spava. Nemojte da budete toliko bučni”. Potom sam ga upitao u čemu je problem? Možda se on osetio ugroženim jer smo se nalazili na samom ulazu u dvorište, ne znam, možda jer smo bili bučni. Bilo je nas više oko njega. Verovatno sam malo bahato postupio u ponašanju, približili smo se nas četvorica oko njega i tada je nastao problem. Usledio je klinč, a potom udaraci. Potom su stigla ambulanta kola, sećam se da me je Veljko stavio i polivao vodom. Posle svega toga smo izgladili odnose i danas smo se videli. Veoma je fer i korektan je dečko", izjavio je ovim povodom Stevan. Na pitanje da li je bio u alkoholisanom stanju kako stoji u izveštaju policije.

foto: Nemanja Nikolić, Tamara Trajković

"Vidite, od pola deset ujutru do četiri kada se to desilo išli smo po Titelu i pozivali goste sa harmonikom. Imali smo alkohol u sebi i bili smo u alkoholisanom stanju. Nema razloga to da krijem", rekao je on.

U toku današnjeg dana Veljko je posetio porodičan dom Kićanski gde se družio sa Stevanovom decom:

"Izgladili smo sve. Krivo mi je zbog svega što se desilo. Izvinio se čovek, danas smo se videli. Sve je ok", ispričao je Stevan.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/blic

Kurir