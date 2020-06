ŠOK ISPOVEST ANE NIKOLIĆ! O OVOME JE ĆUTALA Imala sam 105 KG! Otac mi 23 dana bio u KOMI a ona će me OSVETITI kod Raste

Ana Nikolić odlučila je da progovori o svemu o čemu je ćutala pune tri godine. Pop zvezda je priznala da je činila sve samo da je više nema, te da se na putu ka samouništenju ugojila čak 52 kilograma!

Žena koja se sa vrha spustila do samog dna otkrila je sve o svojim životnim lomovima, borbi sa depresijom, kilogramima, ali najpre o velikoj unutrašnjoj borbi.

"Gurala sam sebe u ambis. Pokušavala sam nekoliko puta da uništim Anu Nikolić. Nervirala me je! Nisam više želela da budem Ana Nikolić. Više puta sam padala na dno. Želela sam da me nema, da ne postojim. Šta sam sve uradila sebi... Dozvolila sam da se ugojim 52 kilograma. Svi potrčci i dostavljači hrane u gradu me znaju. Otvarala sam frižider usred noći, ustajala sam iz kreveta da bih jela. Ali Bog nije dozvolio da se uništim i uvek sam se vraćala jača nego ikad", rekla je Ana i dodaje da kod nje nikad nema zlatne sredine.

"Ja sam osoba krajnosti. Sivu boju ne vidim, ili je belo ili crno. Kada mi neko kaže: "Lepa ti je pesma", ja mu uzvratim: „Bolje mi reci najgora je ili mi reci mega hit je." Kažu: „Slatka si." Ne! Ili sam ružna ili sam najlepša! Jedem ili umirem od gladi. Imam 105 kg ili 53 kg! Pijem ili ne pijem ništa osim vode!

Pevačica priča da joj je bilo izuzetno teško kada su joj paparaci kampovali ispred kuće u najtežem životnom periodu.

"To mi je ozbiljno uticalo na psihu. Ali sam uvek bila svesna da sam javna ličnost i da tako mora da bude. Nikad nijednom paparacu nisam rekla nešto ružno, iako sam se jezivo osećala kada osvanem u novinama sa 105 kilograma. Ali slikali su me i sa 55, šta sada da radim. Srećom, ta loša faza je prošla, a ja sam smršala pomoću tableta i vratila se na pravi kolosek".

To nije bio njen jedini ružan period. Prvi veliki životni udarac zadobila je kada je imala 20 godina. Ostala je bez oca Dušana, koji joj je bio oslonac, uzor i veliki prijatelj.

"To mi je najteži period u životu. Kada je doživeo infarkt, imao je 43 godine, skoro kao ja sada. Moja tetka, koja je zdravstveni radnik, reanimirala ga je i vratila mu funkcije srca. Bio je 23 dana u komi, iz koje se nikada nije probudio", priča pevačica dok joj se oči pune suzama.

I danas se seća da se njena majka Milijana nije odvajala od oca dok ona nije izlazila iz kreveta.

"Prespavala sam ta 23 dana. Nisam imala snage da ga gledam na aparatima. Do poslednjeg trenutka sam se nadala da će se probuditi. Ali i da se probudio, verovatno bi bio kao biljka jer mu je mozak ostao bez kiseonika. A to bi bilo još gore.

Jedva naučila da živi sa bolom Dve decenije kasnije, Ani otac nedostaje, ali je s vremenom naučila da živi sa bolom. U početku se sa tugom borila tako što je stalno radila na sebi.

"Umro je 11. maja, a ja sam tog meseca dala čak šest ispita i očistila godinu na Višoj dizajnerskoj. Otišla sam sa mamom i bratom Markom na more, trudila sam se da nastavim sa životom. Ali kako je vreme odmicalo, bilo je sve teže. Kada prođe neko vreme, shvatiš šta se zaista dogodilo. Prolazila sam kroz razne faze: nekada sam radila kao luda, nekada sam se zatvarala u sobu i danima plakala. I danas imam te momente kada me moje tuge polome".

Baš u tim trenucima kada je obume depresija, otac joj najviše fali.

"Kada se osetim bespomoćno i kada ne znam kojim putem da krenem, dala bih sve što imam da je živ. Pomislim: ,Samo da je tu da ga pitam, da mi da savet", priznaje Nikolićeva.

Štreber koji popravlja četvorke

Dok se prisećala uspomena na pokojnog oca, setila se i dana kada su bili srećna porodica. Ana je bila pravi đavolak.

iako mi je srednja škola bila baš teškla, teže mi je padalo što je u odeljenju samo bila dva muškarca.

"Bilo mi je važno da imam sve petice. Kada Sam dobila četvorku iz latinskog, presedela sam celi raspust kod kuće kako bih popravila ocenu. Posle srednje škole sam htela da upišem Filološki, a da mi prvi jezik bude engleski. Nisam uspela da upadnem na budžet. Paralelno sam polagala na prijemni na Višu dizajnersku i tu sam prošla. Pošto nisam upisla željeni fakuktet, kaznila sam sebe tako što nisam otišla na more i zaposlila sam se u kafiću u Paraćinu".

Honorar veći od mamine plate Na prvom radnom mestu Ana je postala prava atrakcija. Kafić je uvek bio krcat, ali to nije uticalo na njenu zaradu.

"Atmosfera je bila haos, moja je drugarica i ja smo plesale, glupirale se... Ma razradile smo kafić samo tako, ali to je bio klinački posao. Dobijala sam neku siću. Od pevanja sam prvi put zaradila 100 maraka i zvala brata Marka da podelimo novac. Za jednu noć sam uzela više novca nego moja mama za ceo mesec. Tada mi je tih 100 maraka bilo kao da mi danas neko da milion evra.

Saradnja koja joj je promenila život

Stefana Đurića Rastu, s kojim je dobila ćerku, upoznala je 2016. Iz želje da promeni saradnike, došla je do Stefana, kom čak nije ni ime znala, pa je bratu Marku rekla: „Nađi mi tog Ristu da radimo pesme." Dogovorili su sastanak u njegovom studiju na Vračaru. On se njoj nije dopao, ali je Rasta bio zagrejan. Uostalom, on je dve godine pre nego što ju je upoznao u pesmi "Boing" otpevao da bi voleo da bude sa Anom Nikolić.

U vaspitanju trogodišnje Tare nisu slični. Ana ne krije da je ćerki trenutno jedini pravi autoritet jer tata Rasta ume da bude popustljiv prema mezimici. - Kada Tara njemu kaže: „Tata, ja tebe mnogo volim", tu je kraj života. Nema ništa od Stefanovog autoriteta. A ja se odmah ubacim: „Raste mala osvetnica, ona će ti vratiti sve što nisam ja!" Ili kada Stefanu napišem: „Danas je Tara dobila batine po dupetu", on mi odgovori: „Stvarno ne mogu da je tučem. Zaslužila je više puta, ali ne mogu". Pristajem da sada budem loš policajac, ali kada Tara bude krenula da vileni u pubertetu, samo ću da je pošaljem kod njega, pa će malo on da bude loš, a ja dobar policajac", otkrila je Ana.

