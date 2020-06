ATIJAS ODVEO ĆERKU BLANKICU IZ SRBIJE! Anabela nema pojma šta se dešava, a on lumpuje i to NE SAM?! (VIDEO)

Andrej Atijas navodno je otišao u Hrvatsku na more sa ćerkom Blankicom, a putem društvene mreže Instagram otkrio je i kako se provodi pošto devojčica ode na spavanje. Po svemu sudeći, on svoje vreme uopšte ne provodi sam, već do kasno unoć lumpuje sa društvom.

Takođe, čini se i kako je "radila" koja čašica viška, zbog koje je vrlo samouvereno rešio da zaigra igru sa nepoznatom ženom, čiji se smeh sve vreme storija čuo - onaj ko izgubi, treba da uskoči u bazen.

Kada je izgubio, u hladnu vodu ušao je do kolena i u donjem vešu, ali svakako dobro raspoložen. Sa druge strane, kako trenutno boravi u "Zadruzi" - Anabela i ne zna da se ovo dogodilo, a mnogi se pitaju kako će odreagovati pošto bude saznala.

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

