PROGANJA ME JOŠ OD ZADRUGE, A RADI U ŠKOLI?! Teodora Džehverović brutalno iskreno o velikim mukama sa devojkom iz Čačka!

Teodora Džehverović gostujući u jednoj emisiji progovorila je o svojoj progoniteljki koja je, kako je objasnila - maltretira već tri godine". Kao što je i obećala, otkrila je javno brojne detalje o njoj, najverovatnije u nadi da će devojka prestati da joj zagorčava život.

"Mnogi mediji znaju da postoji osoba koja me maltretira već tri godine, otkad sam ušla u 'Zadrugu' do dana današnjeg. Ja sam toj osobi najavila da ću ako nastavi da me maltretira i zalazi u moj život, otkriti ko je ta osoba. Njeno ime je K. N. iz Čačka, '96. je godište i ono što sam čula je da radi u školi", zgranula je sve u studiju "Amidžija" Teodora, pa nastavila:

"Uopšte mi nije svejedno, toliko sam ćutala... Toliko uvreda, pretnji sa različitih profila. Pitali su se ljudi ko je. Jedna od poruka je: 'Razapećemo te k'. Duševni nemir koji je nanesen mojoj porodici, prijateljima... Niko nema slobodu kretanja. Ja jesam javna ličnost. Jako je jezivo, bila je ispred mog stana, slikala moju terasu. Ja sam angažovala i advokate i policiju, ali želim da kažem to javno, jer ta osoba je to zaslužila", istakla je ona.

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Amidži šou

Kurir