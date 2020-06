VELJKOVA SVASTIKA PODELILA GOLOG ŠIJANA: Na njegovom telu simboli pravoslavlja, srpstva, ali i ovog ANTIČKOG naroda!

Mirko Šijan, sin Goce Božinovske i Zorana Šijana, svoje telo je ukrasio mnogim tetovažama.

On na nozi ima istetovirane reči Cara Dušana Silnog, a svoju tetovažu podelio je svojevremeno sa korisnicima na društvenim mrežama:

- Ja nisam čovek, ja sam vuk. Ja ne pričam i ne pišem, ja zavijam. Ne zavijam što me je strah, ne zavijam što sam besan. Zavijam da bi me čopor čuo moj, da bi me čuli vukovi, da bi me čule vučice, da bi me čuli vučići, da bi se okupio čopor moj! A kada se okupi čopor, bojte se psi - reči su koje će zauvek krasiti Šijanovu nogu.

Bojana Rodić je sada objavila na svom Instagram profilu sliku sa Šijanom na kojoj se vidi da je on nag do pojasa, a ruku mu krasi tetovaža manastira Ostrog.

Na ruci takođe ima i sliku pokojnog oca Zorana, koga su ubili 27. novembra 1999. godine u centru Beograda.

Iako je bio mali i tek što je krenuo u školu, Mirko se dobro seća oca čiji je lik istetovirao na levoj podlaktici.

Mirko ima istetoviran i krst, dve osmokrake zvezde i još nekoliko tetovaža.

Šijan javnosti nije otkrio značenja svih svojih tetovaža.

Veruje se da osmokrake zvezde simbolizuju stari Egipat, doba faraona i njihovih osam bogova, ali isto tako simbolišu ispunjenost bića i regeneraciju. Da li Šijanove zvezde imaju veze sa ovom antičkom civilizacijom , osećajem regeneracije ili nečeg sasvim drugog, ostaje da saznamo...

