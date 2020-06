KEMIŠA JOŠ BOLI VESNA! Udarila mu na muškost: Uhvatio je s Bosancem, Vladom, a evo kako se iselio iz stana U LJEŠKOJ!

Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš osamdesetih su bili u braku, međutim on nije potrajao. Domaći mediji pisali su svojevremeno da su se raskantali jer je pevačica varala harmonikaša sa kompozitorom Draganom Stojkovićem Bosancem. Nakon razvoda 1987. godine on se oglasio otvorenim pismom, tvrdeći o toj romansi, te navodeći da je to bio glavni razlog za kraj.

"Dragan Stojković Bosanac, Tahir Turkalić i ja bli smo dugogodišnji nerazdvojni saradnici u poslu i privatnom životu. Zajednički smo radili mnoge projekte, a motiv nam je bio kreiranje novog zvuka u narodnoj muzici. Kao primer takve neobične saradnje mogu da navedem da sam Dragana Stojovića čak pozvao da svira i na ploči moje tadašnje supruge Vesne Zmijanac. U to vreme Dragan Stojković nam je bo kućni prijatelj i on je zaista jedini čovek u koga ne bih posumnjao da bi mi se ikada mešao u brak, a naknadno sam saznao da je u oktobru prošle godine već bio sa Vesnom i posle toga. U novembru sam se sporazumno rastao sa Vesnom Zmijanac, saznavši za njene mnogobrojne avanture", naveo je Kemiš tada u otvorenom pismu.

On je tada naveo da je pismom želeo da okonča ružan period u njegovom životu, a da je Vesna Zmijanac, kako on navodi - napravila propagandu od njihovog braka.

"Početkom decembra sam se iselio iz zajedničkog stana u Lješkoj ulici, a u januaru, kada sam došao po svoje stvari, u stanu sam zatekao novoimenovanog urednika propagande PGP RTB (Vlada Jovanović, s kojim je Vesna kasnije dobila ćerku Nikoliju) u vrlo domaćoj atmosferi (u gaćama). O njemu, inače, imam vrlo pozitivno mišljenje, kao vrlo sposnobnom propagandisti, koji svesrdnim angažovanjem može mnogo da uči na afiramciji nekog pevača (Vesne Zmijanac, primer). Međutim, afirmacija Vesne je ovog puta išla preko Zoričinih i mojih leđa, jer je propagandni tim Vesne Zmijanac smislio da bi za nju bilo najbolje da afirmaciju traži pesmama i imidžom u kojima oplakuje 'nesrećnu ljubav' sa mnom. Ne mislim da je postojala zla namera, međutim, Vesnina tendeciozna afimracija pretvorila se u moru kuće u kojoj ja sad živim. Očigledno da postoje ljudi koji su poverovali tim propagadnim mahinacijama, pa nam bukvalno ne daju mira, danonoćno nas uznemiravaju telefonom, pišu bljuvotine po kući i ne dozvoljavaju da normalno živimo i radimo", napisao je tada Kemiš u otvorenom pismu.

