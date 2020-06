DUŠICA PREKINULA UŽIVO PROGRAM ZBOG ČOLAKA! Pao mu mrak na oči zbog Krunićkine drugarice, pa opleo kao NIKAD PRE (VIDEO)

Jedna drugarica Ivane Krunić gostujući je u studiju kod Dušice Jakovljević porazgovarala je, između ostalog, i o ljubavnom odnosu zadrugarke i Baneta Čolaka. Međutim, ono čemu se niko nije javljao bilo je da - on sve to s velikom pažnjom prati, a nije uspeo da se suzdrži i prećuti.

Naime, voditeljka je i na sopstveno iznenađenje prekinula program te pozdravila Čolaka koji se uključio, te i sam rekao koj ureč na ovu temu, nezadovoljan time što se Ivana vodi kao neko "ko je se vratio u Belu kuću 'Zadruge' da njemu pomogne".

"Kao što sam video u klipu, ona je rekla da je Ivana dobrodušna devojka koja je meni ušla da pomogne... Mislim da sam ja njoj više pomogao. Zašto je Ivana svaki put htela sa mnom da razgovara iznova i iznova? Kad sve saberem, to ostaje u 'Zadruzi'. Ivana je svesno htela da provodi sa mnom vreme, pod izgovorom da želi da mi pomogne. Uvek se sve svaljuje na mene... Ona je kao bila psihički maltretirana na mene... Sve što je bilo, svalilo se na mene, kao da sam je ja izmanipulisao. Setimo se i šta je sa Mensurom bilo, a sada su najbolji prijatelji. To je glupo i ne želim to da sluša. Smatram da Ivana Krunić nema drugu temu osim Baneta Čolaka. Ja smatram da sam radio najbolje za nju. Sve je bilo obostrano, više ne traje, neće trajati. Ja nisam nijednu izjavu o njoj dao, nisam nikakve tajne spomenuo. Ako može druga tema, a da nije Bane Čolak", počeo je Bane, pa progovorio o spekulacijama koje ga prate zbog sukoba sa Mensurom.

Bane Čolak ovo nije mogao da prećuti! pic.twitter.com/PzNDlbhoH2 — Pluton (@Pluton45873221) June 29, 2020

"Ne dotiču me komentari da sam lažirao ono sa Mensurom, ali me je povredilo što je Ivana rekla da sam hteo da ga diskvalifikujem. Ja sam ušao u sukob sa njim da odbranim svoju devojku. Ona je postala sa njim odlična, a ja sam izvukao deblji kraj. Očekivao sam da će Ivana biti toplija prema meni kada je ušla... Nisam našao klipove iz garderobera gde mi stavlja do znanja šta i kako. Naravno da ima emocija još, ali ja sam stavio tačku na to, kao što sam rekao njoj unutra. Ono što je bilo u rijalitiju, tamo i ostaje. Ne pada mi na pamet da se viđam, dopisujem sa njom, želim joj sve najbolje u karijeri", istakao je Bane.

"Da li je Ivana pokazivala jake emocije i šta je to Ivana Krunić pokazala to u rijalitiju, a da nisam ja. Po čemu će ostati poznata?" postavio je zatim Ivaninoj drugarici pitanje.

"Imam samo kontra-pitanje, po čemu će Bane biti poznat, a da nije Ivana Krunić?" odgovorila je ona.

"Bane je već tri sezone u rijalitiju, kako god da je ostao poznat, Baneta taj javni svet ne zanima, ponašam se uvek prirodno, a narod ceni da li mene treba podržati. Naravno, uvek ima i onih koji ne podržavaju. Bane je imao i vezu sa Erminom, Bane je voditelj radio 'Amnezije' i te kako imam priča", nastavio je Bane.

"Ali si u svakoj sezoni ulazio u veze", nadovezala se dalje ona.

"Menjam devojke van rijalitija, kao i u rijalitiju. Kao što priđem u klubu, tako priđem i u rijalitiju, nikad nisam razmišljao o kamerama kao Vaša drugarica. Ivana je pričala da me ljudi ne vole, evo me u centru grada, na Trgu Nikole Pašića, niko mi ništa ne kaže, šetam se slobodno", naglasio je Čolak.

"Niko ne spori da Bane ima i kvalitete, ja sam rekla da ne mogu da pričam o osobama koje ne poznajem. Ja sam rekla da je Ivana ušla da ispravi ono što je narod video negativno. Ona je Ivana Krunić, izgrađeno ime", istakla je drugarica.

"Šta znači to 'Ivana Krunić'? Ona je izgrađeno ime, a ušla je u rijaliti? Mislim da je dobila top marketing, želim joj sve najbolje", dodao je Bane.

