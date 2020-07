STEFAN KARIĆ I NE SLUTI ŠTA GA ČEKA! Rekao je nešto što se njegovom ocu NIMALO nije dopalo: Sad neće u kuću da ga pusti?

Stefan Karić u okviru "Stari zadrugari pitaju" istakao je kako je nezadovoljan time što mu se "otac meša u ljubavni život", a Osmanu je to izgleda veoma teško palo. Šta više, zadrugar je kazao kako ga je sramota zbog toga, pa sad i ne sluti da će se teško vratiti kući, ako je verovati navodima sa društvenih mreža.

"Sramota mi je što mi se otac meša u ljubavni život. Trebalo je da sačeka još tih nekoliko dana, ako sam ispao majmun, neka budem do kraja majmun. A ne da mi šalje jedan dan helikopter ovde, sledeći dan mi se meša..." pričao je prethodne večeri Stefan, a otac Osman odmah je odreagovao putem društvene mreže Intagram.

"Nikada nikom nisam dozvolio da me ponizi, a da mu nisam uzvratio, ti si to noćas uradio", poručio je on u Instagram pričama, pa nastavio:

"Čisto kad sin dovede snajku, pa da ne spavaju na tvrdom", našalio se on uz objavu veštačke trave.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Printscreen

Kurir