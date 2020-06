KARIĆ JE I TE KAKO SVESTAN DA JE OBRUKAO OCA OSMANA! A evo i kojim postupkom: Ovo veoma teško podnosi! (VIDEO)

Stefan Karić otvorio je dušu pa priznao da je i te kako svestan da je pojedinim svojim postupcima obrukao oca Osmana, za vreme svog boravka u Beloj kući "Zadruge".

"Jedino gde sam ga obrukao to je onda kad sam ga napravio, možda tad, u nekoj situaciji da je lažov, gde je on izneo to što je izneo, vezano za mene i neke moje veze. Ali, inače, mojim učešćem mislim da ga nisam obrukao. Jedino što sam eto psovao u tim nekim situacijama. To sam baš danas sa Ivanom pričao, da mi je to najužasnije što sam uradio, to psovanje, vređanje, tih osoba sa kojima sam bio. Na žalost eto, izleti mi to u tom besu iz usta, i to je to", odgovorio je on na pitanje novinara.

