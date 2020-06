RASKINULI SMO ZBOG MOJIH LAŽI! Šopićeva otvorila dušu, a onda se dotakla i drugih parova: Taj je OZBILJNO NAGRABUSIO!

Ivana Šopić sa Drvetom mudrosti porazgovarala je o svom raskidu sa Stefanom Karićem od kojeg, pak, nikako ne odustaje i, kako kaže - boriće se za njega do kraja rijalitija.

"Juče se svašta izdešavalo. Sa Stefanom više nisam u vezi, raskinuli smo zbog mojih laži. Tako će biti do kraja rijalitija, a da li će biti tako kasnije, videćemo", počela je ona: "Ja ću sigurno na svoj način pokušavati da se borim za Stefana. Popravila sam svoje ponašanje i iskrena sam 100 odsto od juče. Ja ću se boriti na svoje načine, pa ako uspem, ja ću ti javiti", istakla je Šopićeva.

Potom, ona se osvrnula i na odnos ostalih parova u Beloj kući, kao i Maje i Janjuša.

"Između Maje i Janjuša znam da je haos zbog sinoćnje večeri. Maja verovatno pravi haos što je Janjuš nju lagao", rekla je Ivana.

"Kakvo je tvoje mišljenje o Luni i Marku?" zanimalo je Drvo.

"To je najkomplikovaniji par i kom treba da pričam jer ja o njima toliko puta sam promenila mišljenje. Više me sramota da pričam naglas o njima jer sam toliko puta promenila mišljenje o njima. Ja sam mislila da će Marko da uplete Jelenu u njihovu vezu, bila sam sigurna da će on možda da flertuje ili da pravi problem i da se svađa sa Lunom, ali to se ne dešava. Sada mu odgovara taj mir sa Lunom. Mislim da je precenio sebe kao rijaliti igrača. On može da izgura priču ljubavnog trougla, ali da se meša u odnos porodice jedne, teško. Svestan je koliko je nagrabusio. Teško mu je pao problem sa Anabelom i svestan je da ga je narod osudio zbog odnosa sa njom. Deluje mi kao da će da budu zajedno. Deluju mi čvršće nego ranije", ispričala je ona.

