PRIČALO SE DA JE KOLEVKA PLAĆENA 200.000 €: Ceca otkriva detalje detinjstva Veljka i Anastasije, tradicija se nastavila!

Svetlana Ceca Ražnatović postala je baka 3. juna, kada je njena snajka Bogdana rodila Veljku sina Željka.

Sada je otvoreno pričala o svemu što se u njoj i u njenom domu promenilo otkad su dobili novog člana. Bez obzira na to što mnogi misle da Ražnatovići troše bogatstvo na bebi-opremu, pevačica kaže da to nije istina.

"Željko je jedna sasvim obična beba, kao svaka druga, koja će brzo prerasti kolica, krevetac i sve ostalo od bebi-opreme, tako da je apsolutna neistina da su mu kolica pozlaćena, da je vez na kolicima ručni rad. Kada su se rodili Veljko i Anastasija, doživljavala sam iste stvari. Pisalo se da imaju kolevku od čistog zlata, da sam je platila 200.000 evra. Bilo je raznih licitiranja sa ciframa opreme koju sam kupila za njih. Ponašali su se tada kao da žive sa mnom u spavaćoj sobi, da imaju pristup mom kupatilu i kuhinji", izjavila je Ceca.

foto: Tamara Trajković, Damir Dervišagić

Dok soba ne bude gotova i dok se snajka, sin i unuče ne vrate u Ljutice Bogdana, Svetlana svoju ljubav sa Željkom razvija uz pomoć modernih tehnologija.

"Svakodnevno mi šalju fotografije, gledamo se preko video-poziva. Ipak, jedva čekam da se vrate ovde da po ceo dan budem sa njim. Znam da će nastati opšta tuča u kući zbog bebe, jer ćemo svi želeti da je nosamo, ljubimo i mazimo. Neće mi teško pasti da se noću budim zbog njega. Odmeniću snajku kad god joj to bude potrebno. Ima nas dosta u kući i svi smo se već kandidovali za ulogu pomoćnika i uživaćemo u tome. On me mnogo podseća na Veljka kada je bio beba. Željko će se još menjati, možda će kroz neko vreme početi da liči na mamu. Ali meni to nije ni važno. Presrećna sam što je naša porodica dobila novog člana. Navikla sam na bebe jer je moja kuća uvek bila puna dece. Ja imam dvoje, Lidija četvoro, sada je došao i Željko. Naravno da bih volela da imam i još unučića i da nam zauvek kuća bude puna dece. Dar je od Boga kada vas nagradi potomcima", objašnjava Ceca.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica kaže da Veljku ništa nije teško da uradi za svog sina.

"Veljko i Bogdana su preslatki roditelji, izuzetno brinu o svojoj bebici. Podelili su uloge. Dok Veljko nije krenuo na pripreme, njegova je bila noćna smena. Hranio je Željka i presvlačio ga, maksimalno je učestvovao u svemu", otkrila je ona.

Ceca je priznala da neće imati luksuz da sa unukom boravi u parku poput drugih baka, ali je istakla da će naći hiljadu drugih načina da se zabave.

"Ne svodi se dečje detinjstvo samo na izvođenje u park. Mogu biti divna baka čak i ako ne sedim na klupici u parku dok se dete igra. Ja naš odnos zamišljam potpuno drugačije. Neka on malo poraste, pa ćemo se unuk i ja lako organizovati", zaključila je jedna od najvećih zvezda na Balkanu.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir