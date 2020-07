OVI MUŠKARCI SU POSTALI POZNATI PREKO PARTNERKI: Ceca proslavila Vladu, a Nataša Luku!

Danas je najlakše postati poznat, naročito ako ste partner neke poznate dame, onda nije ni bitno imate li zanimanje i kakvo, o čemu svedoče brojni primeri.

Ceca Ražnatović je posle pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana priznala samo jednu ljubavnu vezu - sa manekenom Vladimirom Cvetkovićem. Bili su zajedno šest meseci, pojavljivali se na raznim događajima, putovali, boravili u njenoj kući na Kipru. Međutim, veza je okončana nakon svega pola godine.

foto: Printscreen, Aleksandar Jovanović

- Razišli smo se zbog nepomirljivih razlika u karakterima, ali uz dogovor i bez ružnih reči - rekla je Ceca posle raskida.

I Nataša Bekvalac je na spisku poznatih žena koje su proslavile svoje muškarce, pre svega Luku Lazukića, s kojim se pevačicin brak završio neslavno pre dve godine. U početku je bilo sve u redu, o njima dvoma brujali su mediji, posebno o venčanju na Ibici.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Posle toga su se krili od novinara, a kada se Nataša porodila, ubrzo je usledio krah. Lazukić ju je pretukao, nakon čega je usledila sudska procedura, koja se okončala tako što je Luka osuđen na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci.

Goca Tržan i Ivan Marinković Goca Tržan i Raša Novaković

Goci je dva puta, nenamerno, pošlo za rukom da proslavi svoje partnere. Njen prvi muž bio je Ivan Marinković, s kojim je dobila ćerku Lenu i u braku su bili nekoliko godina.

foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Danas nisu u dobrim odnosima, a pevačica se više puta javno ograđivala od njegovih izjava i postupaka u brojnim rijaliti programima u kojima je učestvovao.

foto: ATA Images

I drugi suprug Raša Novaković postao je poznat preko Goce. Njih dvoje venčali su se 2015. i dalje su u harmoničnom braku. Zajedno nastupaju, učestvuju u odgajanju Gocine ćerke i rade na proširenju porodice.

Vesna Zmijanac i Željko Rstić

Partneri Vesne Zmijanac uvek su bili moćni i uticajni i nije bilo razloga da ih ona proslavlja - osim Željka Rstića. Dugo su bili zajedno, sve dok Vesna nije otkrila da je Željko vara, nakon geča ga je ostavila.

foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Posle veze sa Zmijančevom, Rstić je postao pravi plejboj. Smuvao je voditeljku Tamaru Stojmirov, pa zatim pevačicu Zlatu Petrović, da bi se pre nekoliko godina oženio javnosti nepoznatom ženom.

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević

Verica i Veljko venčali su se 2013, a već duže vreme žive u njenoj kući na Avali, u skladnom braku. Često se u javnosti pominje razlika u godinama između njih dvoje (35), o čemu dizajnerka ima jasan stav:

foto: ATA Images

- Ljudima je čudna razlika u godinama. Da budemo realni, čudna jeste, ali nismo svi isti i ne gledamo svi isto na život, pa i na ljubav. Razumem one koji ne razumeju i ne mogu da osudim nekoga ko kaže "kako oni mogu". Kod većine ljudi se odnos svodi na to kako ko izgleda, da li je zgodan ili ne, ali to su površna razmišljanja.

Seka Aleksić i Mladen Radulović

Pevačica i maneken upoznali su se na snimanju njenog spota za pesmu "Aspirin" i od tada su otpočeli vezu, koja je potrajala do sredine 2009. Raskinuli su mirno, čak su se i slikali zajedno i dali ispovest o svom razlazu, obećavši da će ostati prijatelji.

foto: Printskrin YT

Mladen je posle toga ušao u rijaliti "Veliki brat", gde je smuvao Anabelu Atijas, s kojom je takođe dugo bio u vezi, a Seka je mirnu luku pronašla sa sadašnjim suprugom Veljkom Piljikićem, s kojim ima dvoje dece. Takođe, ni pevačicin sadašnji suprug nije bio poznat javnosti, ali on nikada i nije želeo da se medijski eksponira.

