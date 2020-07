NE MOGU DA PEVAJU U CRNOJ GORI ZBOG ZABRANE ULASKA: Ceca gubi 200.000 €, Lukas i Saša 150.000!

Nekada je Crnogorsko primorje bilo glavno stecište estradnjacima, koji su po celo leto tamo imali nastupe u brojnim diskotekama i klubovima. Tokom sezone najviše su bili traženi pevači poput Cece Ražnatović, nove i stare zvezde "Granda", Saša i Dejan Matić, Boban Rajović, Aca Lukas, Dara Bubamara i mnogi drugi. Posle više od dve decenije biće ovo prva sezona koja će proći bez muzičara iz Srbije, kojima je, kao i ostalim našim državljanima, zabranjen ulazak u tu državu.

Doduše, sezona nastupa ni prošle godine nije bila na zavidnom nivou jer su tamošnje vlasti odlučile da sruše najveće klubove na samoj obali mora, poput "Trokadera", "Parisa", "Ambinetea", "Rafaela", "Malteza", Majmija" i još 14 ugostiteljskih objekata u kojima su tokom jula, avgusta i septembra uglavnom nastupali pevači iz Srbije. Ali, i pored toga, većina naših zvezda je 2019. gostovala u Crnoj Gori, održavajući nastupe na otvorenom i u objektima koji su bili udaljeni od mora.

foto: Printscreen/Instagram

Prema rečima našeg sagovornika, inače poznatog estradnog menadžera, većina pevača je već u problemu zbog nedostatka novca i gubitak letnje sezone samo će im otežati stvari.

foto: Nemanja Nikolić

- Malo je onih koji mogu da kažu da su bezbrižni i da imaju ušteđevinu, a čak ni oni neće moći još dugo da izdrže ovu situaciju. Estrada je na kolenima! Najviše gube oni koji su najviše zarađivali, poput Cece, Lukasa i Matića, a oni koji su uzimali male honorare već su počeli da nastupaju po klubovima u unutrašnjosti Srbije. Ako propadne letnja sezona na primorju, a sve izgleda da hoće, šteta će biti nemerljiva - kaže naš sagovornik, insistirajući da mu ne pominjemo ime, i dodaje:

foto: Printscreen/Kurir TV

- Na primer, Ceca je za jedan nastup u primorskim klubovima uzimala do 25.000 evra, a obično je imala po sedam ili deset tezgi tokom leta. Znači, ona će ove godine izgubiti 200.000 evra. Lukas sigurno gubi 150.000 evra jer je on bio jedan od najangažovanijih u Crnoj Gori, a tu je negde i Saša Matić. Koliko znam, i Dara Bubamara je često odlazila da peva na primorje, ali njene cene su niže, ona je možda zarađivala do 50.000 po sezoni - smatra on.

Ivan Ercegovčević/ foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Kurir