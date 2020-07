ARKAN VENČAO RODITELJE ROMANINOG DEČKA: Filip povezan sa pokojnim Ražnatovićem!

Željko Ražnatović Arkan bio je kum porodice Filipa Mrkajića, dečka Romane Panić s kojim je uhapšena 24. juna u Brizbejnu zbog pljačkanja bankomata, saznaje Kurir.

Od momenta kada je u javnost dospela vest da je poznata pevačica učesnik nesvakidašnjeg razbojništva u Australiji, svakim danom se otkrivaju novi detalji o tom činu, ali i o njenom emotivnom partneru. Filipov otac Zoran, koji je nedavno preminuo, i majka Svetlana su i te kako bili cenjeni i uticajni u Beogradu. Kao vlasnici lanca prestižnih zlatara, poznavali su sam krem srpskog društva devedesetih, a novca su imali napretek. Prema našim saznanjima od izvora bliskog porodici Mrkajić, Arkan je venčao Svetlanu i Zorana. Bili su jako bliski s njim i često su se posećivali sve do Ražnatovićevog ubistva, a kasnije su ostali u dobrim odnosima i s njegovom udovicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Međutim, otkako su se povukli iz biznisa, usledili su brojni problemi zbog kojih je porodica Mrkajić dosta ispaštala i udaljili su se od starih prijatelja. Filip je počeo da se kocka, a roditelji su prodali veliku imovinu da bi ga izvukli, ali uprkos tome, on je krenuo stranputicom, na koju je poveo i Romanu.

Zanimljivo je da je i pevačica povezana s Ražnatovićima - ona se, naime, godinama družila s Cecom, koja ju je čak upoznala sa advokatom s Kipra Fotosom Pitađisom. Romana i Fotos imali su burnu vezu i više puta su raskidali, a pisalo se i da će se venčati, međutim, on je prevario pevačicu s jednom voditeljkom, koja mu je rodila dete. Nakon toga njihova veza je pukla. Kasnije su i Romana i Ceca prestale da se druže.

Podsetimo, Filip trenutno izdržava kaznu od 18 meseci zatvora u Brizbejnu jer je uhvaćen da krade pare s bankomata. On i Romana, koja je osuđena na godinu dana robije, ukrali su 23.500 dolara, koje će morati da vrate ili da nadoknade štetu društveno korisnim radom. Ivan Ercegovčević

Puklo još 2018. Ceca otpratila Romanu na Instagramu

Romana sve vreme izjavljuje kako je i dalje u ljubavi s Cecom Ražnatović, iako cela estrada zna da to nije tako već godinama. Poslednji put je Panićeva pričala o toj temi 2018. - Apsolutno jesmo u prijateljskim odnosima - izjavila je ona, a na konstataciju novinara da je čudno to što ju je otpratila na Instagramu, Panićeva je rekla: - Ne znam da li je pisalo nešto da nas dve nismo u dobrim odnosima. Možda je to pisalo nekada davno zbog nekih drugih stvari, ali to je nevezano za naše prijateljske i kolegijalne odnose.