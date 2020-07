NADA OBRIĆ OGLASILA SE NAKON ŠOKANTNE VESTI O SMRTI! Pevačica je imala da poruči samo JEDNO!

Nakon lažne vesti o smrti Nade Obrić, pevačica se oglasila pa za pojedine medije istakla da je živa i zdrava, zahvaljujući se svima koji brinu za njeno zdravlje. Podsetimo, pre nepunih godinu dana Nada je operisala karcinom na bešici i bila je srećna da je problem uočila na vreme.

"Upravo sam krenula u šetnju, hvala vam što brinete za moje zdravlje", izjavila je ona, pa nastavila: "Zbog čitave ove situacije sa koronom dodatno sam oprezna, ali povremeno izađem da prošetam jer je i to zdravo za mene. Vesti ne gledam, trudim se da izbegavam, jer me to dodatno uzbuđuje, a to mi nije potrebno sada."

Kada je, sa druge strane, bila upitana kako se oseća i da li možda ima neke tegobe, odgovorila je u poznatom stilu:

"Znate kako idu stihovi moje pesme: 'Borim se, borim, borim sa sobom', čuvam se i u suštini sada sam dobro."

