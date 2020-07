SVIMA SAM SE UREDNO JAVIO PA OTIŠAO! Miki Mećava objasnio sve iz samoizolacije nakon navoda da je POBEGAO IZ BOLNICE!

Zbog brojnih navoda da je pobegao iz bolnice gde se lečio od koronavirusa, Miki Mećava oglasio se pa detaljno objasnio šta se dogodilo, te kako je završio na kućnom lečenju. Takođe, on je domaćim medijima dao na uvid i dokaze da je pušten iz bolnice, sa namerom da stavi tačku na gradske priče.

"Osećam potrebu da se obratim svima koji su bili uz mene, davali mi podršku i uz čiju pomoć sam sada mnogo bolje nego pre dve nedelje kada sam zakoračio na Infektivnu kliniku u Beogradu. Ne bih dužio ponovo o istorijatu moje bolesti, pre svega želim da iskažem ogromnu zahvalnost doktorima i kompletnom osoblju Infetktivne klinike u Beogradu na izuzetnom profesionalizmu, požrtvovanosti, hrabrosti, posvećenosti i kompetentnosti", rekao je on, pa nastavio:

"Otpušten sam juče sa Infektivne klinike na kućno lečenje uz određenu terapiju. Na moje insistiranje da svratim do Arene da uradim još neki test preventive radi doktor mi je rekao: 'Što se nas tiče ti si za nas izlečen, dobio si određenu oralnu terapiju, a ti radi kako misliš da treba.' Otišao sam do Arene gde sam uredno primljen i uz konsultaciju sa lekarima Arene shvatam da se na meni ništa neće raditi dok ne bude jutarnje vizite, a možda ni tada zbog velike gužve. U Areni su predivni uslovi i kompletan prihvat iako zaraženih bolesnika je fenomenalan. Moram da istaknem nešto što je na moja pluća jako loše u tom trenutku uticalo. To je prašina iz vojničkih ćebadi i kreveta, a ja sam jako alergican na prašinu! Počeo sam teško da dišem i nos mi se zatvorio. Opet sam se konsultovao sa doktorima i zaključio da dalji ostanak u Areni može po moje zdravlje da bude veoma loš u ovom trenutku jer su mi pluća jako osetljiva. Uredno sam se svima javio i otišao kući sa maskom, vizirom i rukavicama. Samoizolovao sam se! Ovo govorim jer sam odgovoran i ozbiljan građanin ove države i ne mogu da dozvolim da se tako zbijaju šale u vezi ovako ozbiljne bolesti, i ne bih nikada ugrozio nikoga. Na kraju, neću navoditi imena nikoga više od doktora posebno, niti, profesora, lekara, medicinskog osoblja i bolničkog osoblja koji su me držali i negovali kao malo vode na dlanu, jer bih nepravedno izostavio nekoga od njih. Oni su heroji i svaka im čast. Naše zdravstvo ima ogromne kapacitete i velike profesionalce", zaključio je on.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

Kurir