ANABELA RAZVEZALA JEZIK KAO NIKAD DO SAD! O odnosu s Lunom, Gagijem i JEDINOM DEČKU s kojim je njena ćerka bila SREĆNA!

Uprkos brojnim gradskim pričama, Anabela Atijas istakla je da sa ćerkom Lunom i te kako neguje odnos i po izlasku iz "Zadruge 3".

"Majka sam joj. Znam da sam dosadna... Komuniciramo! Da umrem jedino pa da nemamo odnos", otvorila je dušu ona u Amidžiju, pa nastavila o bivšem suprugu Gagiju Đoganiju.

"Što se tiče Gagija, on će uvek biti otac moje dece, na kraju, na izlasku njegovom sam videla u njegovim očima razumevanje. Dobila sam poruku preko Nine da on ne želi ništa ružno da daje izjave protiv mene i nadam se da će toga da se drži. Svima je sve jasno, mogu da nazovu to kako god hoće, ali generalno nema šta da se doda. Sve što sam rekla je bilo da izađem u susret tvojim kolegama, da ne ostanem dužna. Sad dugujem odgovore na neka pitanja na koje nisam davala odgovore, možda neke pretpostavke, da postavim neke stvari", objasnila je ona.

Sedeći naspram nezvaničnog zeta Marka Miljkovića, koji je inače Luninim automobilom došao u emisiju i to nije krio, Anabela je otkrila sa kojim dečkom je njena naslednica bila najsrećnija i ne obazirući se na to ko je u njenoj okolini.

"Sa Lukom iz osnovne škole", rekla je ona bez pardona, i vidno lepo raspoložena.

Inače, Anabela je bila upitana i da prokomentariše odnos sa Atijasom, s obzirom na to da je došao sa njom na snimanje emisije.

"Jesmo. Mi smo u ljubavi da ne možemo jedno bez drugo, novi Andrej, nova ja, možemo da se posvetimo jedno drugom. Baš pravi onaj život koji smo planirali", ispričala je ona.

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Amidži šou

Kurir