JANJUŠ SE POKAJAO ZBOG JAVNE PREVARE! Ljubavnicu Maju će da ŠUTNE, samo čeka jednu reč od žene Ene!

Marko Janjušević Janjuš, budući da je javno prevalio suprugu Enu sa Majom Marinković, tema je mnogih bivših zadrugara koji mu zameraju panošanje i njegovu neodlučnost.

Tara Simov se dotakla svađe sa njim.

- Svađa je krenula između mene i Maje, pa se uključio i Janjuš. Tada sam izgovorila strašne stvari. Janjuš je rekao da je Maja gazila po ljudima kad joj je bilo najteže, mislio je na Šopićku, ali sam ja mislila da misli na mene. Rekla sam mu da je klošarčina. On je posle spustio loptu. Ja potisnem sve te ružne stvari, ja brzo zaboravljam.Prelazim svima preko svega, pamtim samo lepe stvari - započela je priču Tara, a Marko se nadovezao:

- Tara je osoba koja prašta kao Sveta Petka. Njoj kažeš izvini i ona pređe preko svega. Kod mene izvini znači da menjamo pravac. Promenićemo retoriku. Neki ljudi su rođeni da ih vređamo. Mislim da je mislio i na Ivanu i na Taru. On je od Ivane Šopić napravio budalu. Ona mu je poremetila planove koje sad sprovodi u delo. On čeka odgovor od žene, trenutno. I nakon tog odgovora će on videti da li će sa Majom nastaviti. Šopićka mu je tu uletela. Ako mu žena da potvrdan odgovor, od Maje nema ništa. Krivica je i Majina i njegova, ali njegov ulog je veći. On mnogo više gubi nego Maja. Luna je govorila u "Zadruzi 1" da joj je sve dozvoljeno jer ima 21 godinu - rekao je Đedović.

- Ta veza je građena na pogrešnim temeljima. Mislim da od toga nema ništa - rekao je Mateja.

