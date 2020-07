DEČKO MALE DŽEHVE SLAB NA POZNATE DAME! Nino Čelebić ljubio Ana-Mariju Žujović!

Teodora Džehverović priznala je da je u vezi s košarkašem Ninom Čelebićem. Ono što je javnosti manje poznato jeste da je sportista pre pevačice bio s fitnes instuktorkom Ana-Marijom Žujović.

Iako je na početku pokušavala da sakrije da je zaljubljena i da je ušla u vezu, Teodora je to konačno obelodanila. Ona je objavila zajedničku fotografiju na kojoj pozira s košarkašem nasmejana, pored bazena u privatnoj vili u Sarajevu koju su iznajmili.

Džehverovićeva je potom za javnost potvrdila vezu s Ninom i rekla da je oduševljena koliko je fin.

- Iskreno, danima unazad me svi živi zovu da me pitaju o čemu se radi. Ja sam se sklonila, jer smatram da treba da sačuvam što više mogu svoju privatnost. Međutim, oboje smo odlučili da nema potrebe da krijemo bilo šta. Tako je, u vezi sam s Ninom i ponosna sam što sam pronašla takvog dečka. Moram da kažem da je zaista na mestu. Pre svega je sportista, iz fine muzičke porodice je, što je mene kupilo - rekla je pevačica za IDJ i dodala:

- Zna da svira klavir, ali najbitnije je da smo se nas dvoje tako brzo skapirali i kao da sam pronašla mušku verziju sebe. Postoje i stvari u kojima se razlikujemo, ali devedeset posto stvari nam je povezano i imamo toliko tema za razgovor, a to je najbitnije. U njemu vidim prijatelja, a to je ono što sam rekla, da sledeći partner pre svega treba da bude neko ko će razumeti moj posao, pritisak i ko će moći da se nosi sa svim tim stvarima, a to je definitivno Nino.

Malo je poznato da je košarkaš i ranije bio slab na poznate dame, a 2016. godine bio je u višemesečnoj vezi sa Ana-Marijom Žujović. Nije poznat razlog njihovog raskida, ali tokom romanse često su objavljivali zajedničke fotografije na Instagramu, između ostalog i jednu na kojoj se ljube. Nino i Žujevićeva su dosta vremena provodili zajedno, išli su na skijanje, a vreme su provodili i u teretani. Jednom prilikom Ana-Marija je objavila sliku Kim Kardašijan i Kanjea Vesta i tagovala košarkaša.

- Moja podrška, kao što je on njena - napisala je ona ispod fotografije. Međutim, nakon raskida fitnes instruktorka obrisala je sve što je podseća na Čelebića.

S druge strane, Teodora Džehverović najpoznatija je po vezi sa Anđelom Rankovićem, kojeg je upoznala u "Zadruzi". Posle rijalitija njih dvoje su raskidali i mirili se, a definitivno su raskinuli u martu ove godine, ubrzo nakon što je upoznala Nina. Teodorin dečko je iz Sremske Mitrovice, a osim košarke bavi se i modelingom i radi kao di-džej.

ĐUJOVIĆKINE LJUBAVI Vlada je prebio, a Volkova ostavila zbog manekena Ana-Marija je dospela u žižu javnosti nakon što je prijavila da ju je tadašnji dečko Vladimir Stanojević pretukao u njenom stanu početkom 2015. godine. Ona je na Fejsbuku objavila selfi na kome se vidi da joj je jedno oko plavo i zatvoreno uz komentar: "Nisam Rijana, ali ni ti nisi Kris Braun". Iako mu se u Beogradu sudi, Vladimir je otišao u Ameriku, iz koje, po svemu sudeći, ne planira da se vrati jer će ga, čim kroči u Srbiju, uhapsiti. Fitnes instruktorka bila je u vezi i s manekenom Aleksandrom Jovovićem, zbog kojeg je ostavila fudbalera Vladimira Volkova.

