NIJE SE SAMO ANABELA ODREKLA LUNE! Najveći ratovi majki i ćerki: Sve šok za šokom, NJIH DVE ne mogu ni da se POGLEDAJU!

U Srbiji je mnogo primera na javnoj sceni u kojima su se zakrvile one najrođenije - majke i ćerke. Najaktuelniji primer lošeg odnosa majke i ćerke su Luna Đogani i Anabela Atijas, koje su se mesecima svađale i to u programu uživo u "Zadruzi". Razlog njihovog lošeg odnosa na prvu loptu je Marko Miljković, jer Anabela ne podržava Luninu ljubav prema njemu.

Međutim, u raspravama su se provlačile i teme koje datiraju još iz vremena razvoda Atijasove i Gagija Đoganija.

Tako je Luna rekla da će Anabelu zvati po imenu, jer je ne smatra više svojom mamom.

S druge strane, Anabela je unedogled ponavljala da ju je ćerka razočarala, te da će je se odreći, ali su se kasnije pomirile. Pitanje je samo dokle. Nešto drugačiji je primer Milice Pavlović i njene majke. Pevačica je na početku karijere otkrila da baku i deku koji su je odgajali voli više nego roditelje. Ona je, naime, pre sedam godina za "Hello" izjavila da ženu koja ju je rodila, nije videla deset godina.

- Nismo u kontaktu, jednostavno se tako dogodilo. Ona je posle razvoda od mog oca u početku dolazila da me vidi, a kasnije se nije mnogo interesovala za mene. U ovim godinama mi nisu potrebni novi ljudi u životu. Majčinsku ljubav dobila sam od babe i dede - ispričala je Milica, koja je sa ocem u odličnim odnosima, a da i dalje ne viđa majku, potvrdila je i prošle godine za "Blic poligraf": - Baka i deka su uspeli da zamene majčinsku ljubav. A nikada nisam ni poželela da se zbližim sa majkom. Nije mi nedostajala. Ja nikada ne bih zapostavila svoju decu zbog posla. Deca su najvažnija. Deca su dar od Boga, a za sve ostalo može da se nađe vreme.

- Ne dao vam bog da rodite ovakvo dete. Ovo je najveće zlo. Ti si osoba koja gazi leševe. Ti me mrziš, od 12. godine mi praviš probleme. Sa druge strane, Aleksandra je Ljubi govorila da je loša majka i iznosila brojne detalje iz njihovog života.

Tanja Savić

Zaratila s majkom zbog imovine

foto: Damir Dervišagić

Tanja Savić godinama je bila u lošim odnosima sa roditeljima, s kojima se posvađala zbog imovine. Savićéva je htela da proda kućú koju je sama i kupila, ali joj roditelji to nisu dozvolili, a tada je s njima prekinula kontakt i čak rekla da se stidi majke.

- Mi smo bili u dobrim odnosima, a onda se dogodio sukob preko kojeg ne mogu da pređem. Otišla sam kod njih u Radinac da uzmem papire od kuće koju sam kupila jer hoću da je prodam. Otac nije hteo da mi ih da. Nekretnina koja je kupljena od mojih para vodi se na njegovo ime. Mnogo me boli izdaja, a ono što me je najviše povredilo jeste to što je moja mama rekla da lažem. Stidim se njenih reči - objasnila je Tanja za Kurir pre šest godina, ali se u međuvremenu pomirila s roditeljima.