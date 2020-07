KAĆA IŠLA PO KOLAŠINU, TRSTENIKU, GOČU I KRALA KUKURUZ?! A sestra je nikad u grad nije izvela: Otkrila PORODIČNE TAJNE!

Katarina Grujić prisetila se detinjstva pa otkrila kako je dosta vremena provodila kod bake i dede, van prestonice. Kao gošća jedne emisije, naime, posetila je Mionicu, te su joj sećanja samo navirala, a ona bi ih prepričavala s osmehom.

"Ovo me podseća na moje detinjstvo kad sam bila kod bake i deke u Kolašinu i Trsteniku, na Goču. Tamo ima puno livada... ja sam uletela u njivu i pokradem po dva, tri kukuruza", pričala je ona u "Premijeri, vikend specijalu", pa je zatim progovorila i o svojoj porodici, koja je za nju svetinja.

"Moja sestra je starija od mene 5 godina, bila sam nestašna, ali sam je uvek imitirala, sve isto što ona radi, što je nju užasno nerviralo. Nikad u životu me nije vodila u grad. Kad sam odrasla, počela je da me izvodi. Lav je sin od moje rođene sestre, volim ga najviše na svetu, deca su nešto najlepše... Drago mi je što sam ja najsrećnija tetka na svetu. Ja ne mogu samo bez porodice, to je nešto najsvetije, to je jedini prijatelj u životu. Da, nisam imala podršku od oca i majke kad sam počinjala da se bavim ovim poslom, bilo je predrasuda, moj tata nije podnosio što ljudi tako pričaju... Danas sam to što jesam zahvaljujući njima", zaključila je Kaća.

