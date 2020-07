MENI ĐANI DOĐE STRIC! Katarina Grujić o ovome nikad do sad nije PRIČALA!

Govoreći o kazni kućnog pritvora koju je folker Radiša Trajković Đani zaradio zbog oglušivanja o policijski čas, pevačica Katarina Grujić otkrila je da joj "on dođe stric", a onda objasnila i kako, što je malo ko do sada znao.

"Mi ćemo, naravno, da proslavimo to što je on odslužio svoju kaznu. Odslužio ju je, zar ne?" zapitala se ona, pa dodala: "Sad je red da mi to proslavimo. Naravno, moram da kažem da on to nije namerno uradio. Mi smo bili uz njega kao podrška. Poznajem ga od svoje sedme godine. On se čak i pobratimio sa mojim tatom, tako da mi dođe stric", istakla je Kaća.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/DeToxic/Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Kurir