CECA ZA 200 €: Pojavio se neverovatan oglas na internetu! Evo šta na to kaže balkanska ZVEZDA! (FOTO)

Da li biste dali 22.000 dinara za tepih na kojem je lik najpopularnije pevačice u regionu Svetlane Cece Ražnatović?

Upravo toliko košta pomenuti komad koji se prodaje na jednoj stranici za besplatno oglašavanje i za kratko vreme je posao hit na društvenim mrežama.

Korisnici Fejsbuka, Tvitera i Instagrama zbijaju šale s vlasnicom tepiha, koja je rešila da na lak i brz način dođe do novca pomoću lika pevačice, čiji je najverovatnije obožavalac. Uglavnom su ljudi na socijalnim mrežama u opisu oglasa ostavljali komentare poput: "Volim ukus tvoga đona", što je zapravo stih iz Cecine pesme "Da raskinem s njom", a bilo je i onih koji su negodovali zbog zloupotrebe pevačicinog lika.

Sama Ceca u ovome ne vidi ništa loše. U prvi mah nije želela da komentariše ovaj oglas, ali se potom našalila, takođe stihom, iz svog hita "Doktor".

- Nemam reči. Ja bih opet bila tepih po kome ti gaziš - rekla je Ražnatovićka kroz smeh.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa ženskom osobom koja je objavila pomenuti oglas, ali nismo uspeli jer je on u međuvremenu uklonjen sa stranice. Izgleda da se brzo pojavio kupac koji je bio spreman da izdvoji 22.000 dinara kako bi gazio po tepihu s Cecinim likom. Inače, ako je suditi po slici na tepihu, on je star najmanje 15 godina s obzirom na to da je upotrebljena fotografija sa omota za album "Gore od ljubavi" iz 2004.

Nije ovo prvi put da ljudi preko oglasa koriste lik i ime Cece Ražnatović da bi zaradili. Pre dve godine Valjevac Bojan Matić izašao je u javnost s ponudom za prodaju "jaguara madžestik", koji je cenio 121.000 evra, tvrdeći da su taj automobil koristili pevačica i njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan na venčanju.

- Jednostavno, ja sam zaljubljenik u "jaguare". Ovaj sam video još dok sam bio mali, i to u dvorištu porodične kuće Cece i Arkana, kod kojih je radio moj teča. Moj san je bio da jednoga dana imam takav automobil i, eto, dečački san mi se ostvario posle mnogo godina. Nikad ne treba odustati od svojih snova, jer kad-tad se ostvare. Ja jednostavno volim automobile i moja limuzina je smeštena u prostoriji u kojoj je postavljen tepih, urađena izolacija i obezbeđeno grejanje. "Jaguar" je smešten u prostoriji od 45 kvadrata, a ja živim u preostalih 17 kvadrata, i ništa mi ne fali - rekao je Matić tada.

Praksa u svetu Madona i Britni se oparile zbog lažnih majica Kad bi Ceca kojim slučajem odlučila da tuži osobe koje na račun njenom imena zarađuju novac, bez dozvole i potpisanog ugovora, mogla bi pošteno da se obogati. Doduše, tako je u Holivudu, ali zakoni u Srbiji nisu toliko efikasni. Zvezde poput Madone, Britni Spirs, Dženet Džekson, Vitni Hjuston više puta su morale pravno da reaguju zbog ovakvih zloupotreba. foto: EPA Poznato je da su Madona i Britni tužile kineskog proizvođača koji je prodavao majice s njihovim likom, pa je morao da im isplati po pet miliona dolara. Nakon presude izjavio je da je i njemu ostala pozamašna svota novca, obećavši da će ubuduće poštovati zakone. Dženet je na sličan način imala obračun s vlasnicima fabrike za pakovanje vode, dok je Hjustonova bila u sporu s proizvođačima muzičke opreme koji su koristili njen lik bez saglasnosti.

