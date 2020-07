MILAN STANKOVIĆ OTKRIO CIFRU ZA KOJU BI PONOVO SARAĐIVAO SA SAŠOM POPOVIĆEM: U Grand bih se vratio za MILION EVRA!

Milan Stanković posle duge pauze obradovao je svoje fanove novim duetom "Pabo", koji je snimio s Jala Bratom i Bubom Korelijem. Pesma je, očekivano, za kratko vreme postala omiljena među ljubiteljima te vrste muzike, a to je bio povod da porazgovaramo s njim, s obzirom na to da ga dugo nije bilo u medijima. On nam je otkrio kako provodi vreme kada je u Sarajevu s Bubom i Jalom, ali je lepo pričao i o drugim kolegama, između ostalog o Vesni Zmijanac.

Pored karijere na koju je ponosan, Milan se pohvalio i svojom sestrom Nastasijom, koja radi kao medicinska sestra u kovid bolnici. Osvrnuo se i na početak svoje karijere i odnos s "Grandom", a otkriva i da li bi pozdravio čelnike te produkcije da ih negde sretne.

foto: Damir Dervišagić

Jedan si od prvih koji je doneo trep u Srbiju. Da li ti imponuje ili ti smeta što su svi posle tebe počeli isto?

- Sve što radim dolazi iz inspiracije i potrebe iz dubljih nivoa mog bića i drago mi je kada ljudi prepoznaju tu inovativnost i kreativnost. Imponuje mi kada me doživljavaju kao nekog ko je ispred vremena, iako je to teži put. Ali to sam ja.

Smatraš li sebe trendseterom kada je muzika, ali i stil generalno, u pitanju? Na primer, odmah posle Tokio trilogije i spota za pesmu "Trans" svi su počeli da nose čuveni ribarski šešir.

- Hronološki jeste bilo baš tako i nebrojeno puta sam bio žrtva predrasuda primitivnih koji nikako da shvate da ja zaista godinama donosim nešto novo na naše prostore. Najlakše je okretati glavu pred činjenicama i brojkama, ali tu sam ja da podsetim.

Snimio si još jedan duet "Pablo" s Bubom i Jalom, i to je vaš peti duet.

- "Pablo" je čekao dve godine da doživi premijeru. Kadrove spota sam snimao u Majamiju i mislim da smo uspeli da donesemo još jedan hit i dodamo malo pozitivne energije u ovim ne tako pozitivnim danima. Zahvalio bih publici što me, i pored dugih pauza, uvek stavi na prva mesta top-lista i trendinga. Tako je, bez izuzetka, godinama unazad. Izvinjavam se što ovako odgovaram, ali nisam čitao o sebi lepe istine i pozitivne činjenice, pa eto, koristim ovu priliku da se pozabavim informacijama umesto forama. Možda će mnogima zvučati nadmeno, ali sve rezultate koje pominjem možete proveriti. Ako koza laže, rog ne laže (smeh).

Kakav si privatno s Bubom i Jalom?

foto: Printscreen Pink

- Jako dobra energija, ideje i kreativnost. Nekako mi odgovara to u ovom momentu. Teško je pronaći saradnike što se muzike tiče, a privatno - u Sarajevu volim da pojedem više ćevapa od Bube Korelija (smeh).

Saša Popović je prošle godine rekao kako si ti jedan vanserijski pevač i da si za svetsku scenu. Kako bi reagovao da ga sretneš negde? Da li bi ga pozdravio?

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

- Pa dobro, mislim da nije rekao ništa novo i netačno. Naravno, nemam problem da se pozdravim ni sa kim.

Postoji li cena za koju bi se možda vratio u "Grand"?

foto: Dragan Kadić

- Milion evra je dovoljno za takav transfer. A i fer na ovu krizu.

Rada Manojlović je nedavno rekla kako si ti jedini kolega s kojim se viđa, a često vam pravi društvo i Haris Berković. Da li ti je bilo neobično na početku da se družiš s bivšom devojkom i njenim sadašnjim dečkom?

foto: ATA Images, Marina Lopičić, Damir Dervišagić

- Ništa u vezi sa mnom nije obično. Izlazim iz okvira razmišljanja proseka i nemam predrasude. Pogotovo zato što Radu cenim kao osobu, razumemo se i vrlo dobro poznajemo. Nije ni čudno nakon pet godina veze i zajedničkog života koji smo imali.

S kime se još družiš sa estrade?

- S Vesnom Zmijanac, Nikolijom Jovanović i Elenom Kitić.

Tvoja sestra radi u kovid bolnici. Strahuješ li za nju i za mamu?

- Majku ne bih da pominjemo u ovom kontekstu. A Nastasija jeste heroj, kao i svi zdravstveni radnici. Mnogo je volim i divim se njenoj empatiji, požrtvovanosti i osmehu.

Mnogi komentarišu da deluješ uobraženo i nadmeno, dok oni koji te poznaju kažu da uopšte nisi takav. Šta misliš, zbog čega ostavljaš takav utisak?

foto: Printscreen Instagram

- Svako koga dobro saslušate i upoznate je dobar. To zaista mislim iz iskustva za svakog čoveka. Ipak, kao javna ličnost ja često moram držati određeni gard jer danas ljudi vrlo lako banalizuju i obesmisle svakoga. A ono što ja nudim zaista nije banalno. Znate kako kažu, "samo se lepo može ružiti, zavist treba i zaslužiti".

Mnoge tvoje kolege žale se zbog korone, otkazanih nastupa i da su zbog toga u finansijskim problemima. Kakav si ti na tom polju? Strahuješ li?

- Strahujem za čovečanstvo u globalu. Ne mislim da ćemo svi pomreti od virusa, ali sam siguran da je već drastično i na mnogo nivoa promenjen život svih nas. Bojim se za čoveka koji je postojao nekad. Zaista mislim da nam je potrebno razumevanja, sloge, slobode i podrške više nego ikad.

Posle karantina si javno rekao da ćeš na dijetu i da moraš da smršaš. Kako ti ide?

foto: Instagram

- Pokvarili ste mi iznenađenje. Da, u karantinu sam samo ležao, gledao i jeo slatkiše. Kada mi je to dosadilo, osmislio sam svoj program ishrane koji podrazumeva ketozu i autofagiju. Zasad sam skinuo kritičnih 10 kilograma, a ako budem motivisan i pojačam treninge, nećete moći da ostanete živi od premršavog mene (smeh).

O prijateljstvu sa Zmijančevom Majkara Vesna kuva, a ja kosim travu na Bukulji Kakav je Vesna prijatelj? foto: Damir Dervišagić - Vesna je, pre svega, iskonska diva i legenda s glasom anđela. A pored toga je pravi prijatelj, veoma mudar i dobar čovek. S njom najmanje razgovaram o estradnim trivijama. Tokom karantina sam bio na Bukulji kod nje. Majkara kuva zdrav makrobiotički tanjir, a ja kosim travu da se odužim.

Jeste li nekada pričali o poslovnoj saradnji, s obzirom na to da ti dobro ide kada eksperimentišeš sa žanrovima? Velikih pesama zasad nema za naš duet, iako nam se glasovi magično slažu. Ali biću gost na Vesninom koncertu, koji će se, nadam se, održati u septembru, ako to uslovi dozvole. foto: Kurir JELENA STUPARUŠIĆ/ Kurir.ra/ Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir