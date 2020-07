MIKSI JE TO KRVAVO ZARADILA, A ZOLA SVE NA KVARNO PROKOCKAO? Isplivali detalji jezive svađe u Nišu: Ceo komšiluk ZVONIO!

Miljana Kulić vratila se u rodni Niš nakon mesec dana u Banjaluci za Zolom. Kako Marija i Siniša Kulić nisu bili tu, oni su navodno otišli kod nje u porodičnu kuću, ali idila nije potrajala.

"Čim su Marija i Siniša malog Željka odveli na more, Miljana je odmah doletela sa Zolom u Niš, jer da su njeni tu. On ne bi mogao da priđe kapiji. Oni ne žele da ga vide, a ni Miljanu jer su mnogo ljuti na nju. Tu su bili nekoliko dana, pravili žurke i galamu, međutim, nastala je oštra frka u jednom trenutku, koju je čuo ceo komšiluk", rekao je dobro obavešten izvor, prenose domaći mediji pisanje Stara: "Kako je Miljana vikala, Zola je ponovo počeo da se kocka po Nišu i potrošio je mnogo njenih para koje je krvavo zaradila u rijalitiju. Posle te svađe ga je izbacila na ulicu i od tada mu se gubi svaki trag", nastavlja on.

"Čim je Miljani istekla zabrana prilaska majci, ona je došla u Niš, ali nije otišla sa njima na more, jer nisu hteli da je povedu. Sa njom je doleteo Zola, ali se isto tako i pokajao. Izbacila ga je sa sve koferom na ulicu. Polivala ga je nekim pićem, haos je bio na ulici. On nije ni reč izustio, samo je pokupio stvari i otišao pešaka ka gradu. Od tada je prošlo nedelju dana, ali njega i dalje nema. Izgleda da joj ne na kvarno uzimao pare i kockao se", tvrdi izvesna komšinica iz Niša, koja je šokirana Miljaninim ponašanjem.

