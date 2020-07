TARA SIMOV ZAMOLILA MATEJU DA JE BLOKIRA? A tek da čujete zašto: Posle raskida odnosi sve HLADNIJI!

Tara Simov otkrila je gostujući u jednoj emisiji da joj je Mateja na blok listi posle raskida, i to tako što je ona njega zamolila da je blokira. Ona smatra da je tako najbolje i trudi se da nastavi dalje sa svojim životom posle rijaliti veze.

"Mateja mi je na blok listi, zamolila sam ga da me blokira, jer ja njega nisam mogla. Neću da komentarišem moje emotivno stanje... Dobila sam mnogo dobrih komentara, ali ta lošija strana Instagrama je što ljudi mogu da napišu šta god im padne na pamet. Neki zadrugari dobijaju pretnje smrću, mene vređaju kao da sam anoreksična, ja imam 50 kilograma, ništa to nije što može da me poremeti", objasnila je u Amidžiju Tara.

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Amidži šou

