OTAC TARE SIMOV ZVAO JE MATEJU U SKOPLJE! Ovo niko nije znao: Otkrila sve bez dlake na JEZIKU!

Tara Simov, iako se doskora uglavnom samo žalila na kamere, rešila je da i posle rijalitija stane pred jednu pa otvori dušu i da odgovor na brojna pitanja koja joj pristižu od fanova. Ona je u okviru svog jutjuba progovorila o "Zadruzi 3" i Mateji Matijeviću, kao i ostalim cimerima te njihovim odnosima.

Kako je istakla, sa pojedincima je ostala dobra i nije se mnogo toga promenilo otkako je napustila rijaliti imanje u Šimanovcima. Njen otac je, sa druge strane, u Skoplje zvao i nju i Mateju, ali bivši po svemu sudeći neće kretati na taj put.

"Naravno, moj me je otac pozvao u Skoplje, ali pozvao je i njega. Međutim, on odgovor nikada nije dao", objasnila je Tara: "Kajem se zbog mnogih svojih postupaka, izgubila sam dosta honorara... neke scene mi takođe nisu trebale, to nisam ja. Iako ne planiram rijaliti karijeru, već razmišljam o 'Zadruzi 4", zaintrigirala je ona u jednom trenutku.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, M.G/Foto: Sonja Spasić

Kurir