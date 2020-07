TARA SIMOV MNOGIMA JE ZAPUŠILA USTA! A onda se slomila: Poslala Mateji OVU poruku? (FOTO)

Tara Simov otkrila je gostujući u jednoj emisiji da ona i Mateja Matijević ipak više nisu zajedno, bez obzira na razne gradske priče da su čak i u tajnoj vezi.

"S njegove strane emocija nema. Da smo zajedno - nismo. Verovatno bismo već bili uhvaćeni na delu... On provodi vreme sa svojima, ja sa svojima... Konkretno, emocije sa njegove strane su prestale, moje nisu. To je jedini razlog zašto nismo zajedno", objasnila je bivša zadrugarka u "Zadruga, narod pita", što je on za njom i potvrdio.

Međutim, među njenim najnovijim storijima na Instagramu pojavila se poruka za koju mnogi sumnjaju da je upućena upravo bivšem.

"Nisi ti mene nikada voleo, samo si voleo to kako sam ja tebe volela", objavila je Tara, ali nije precizirala kome su ove reči zaista bile upućene.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Sonja Spasić

Kurir