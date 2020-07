EVO KOJU TAJNU KRIJE JANJUŠEVA NOVA TETOVAŽA! Progovorio o ćerki Kruni, pa onda i o Maji Marinković BEZ DLAKE NA JEZIKU!

Marko Janjušević Janjuš ukrasio je svoje telo još jednom tetovažom, a onda je otkrio da su tp oslikani on i njegova ćerka Kruna, s kojom sada provodi sve vreme.

"Posvećena je Kruni, to smo ona i ja u Hong Kongu. Detalje je ona napisala, to je bila poenta. Po ceo dan smo zajedno, dan i noć. I tada sam najsrećniji, iskreno da ti kažem", rekao je u "Premijeri" on.

Sa druge strane, nakon zajedničkog gostovanja s Majom Marinković u jednoj emisiji, kaže da je na tu aferu i te kako tačka stavljena, te da se uopšte i ne čuju.

"Nismo se čuli, niti ćemo se čuti. Što se mene tiče, tačka je stavljena", otvorio je dušu on.

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Printscreen Premijera

Kurir