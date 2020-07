PEŠIĆEVA JE O OVOME GODINAMA ĆUTALA! Ali nikada nije zaboravila šta se desilo! ŠOK!

Jelena Pešić prisetila se tokom jednog gostovanja događaja iz perioda školovanja, o kojem do sad javno nije govorila. Naime, nezadovoljna ocenom, rešila je da se potpiše na automobil svoje profesorke, koja do ovog trenutka i nije doznala ko je to uradio.

"Ja sam izgrebala auto tako što sam napisala pet i potpisala sam se inicijalima. To se dogodilo još tokom srednje škole. Nikada nije shvatila ko je to uradio, evo sada posle toliko godina saznaje...", ispričala je u Amidžiju ona.

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Amidži šou

