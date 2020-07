OVO JE PRAVI RAZLOG ZAŠTO SE KIJA RAZVELA! Prevaru je zaboravila, ali OVO je mnogo zabolelo: Nisam mogla da VERUJEM!

Kristina Kija Kockar od svog nekadašnjeg supruga, pevača Slobe Radanovića, doživela je javnu prevaru, kada je on u rijalitiju stupio u romansu sa Lunom Đogani. Par je po završetku prve sezone "Zadruge" stavio tačku na svoj brak i mnogi su bili sigurni da je upravo taj postupak bio od presudnog značaja. Međutim, gostujući u jednoj emisiji, ona je istakla kako ju je nešto drugo zabolelo.

"Ja sam na tu prevaru zaboravila... stvari zbog kojih sam se ja razvela su njegovi postupci u toku svega toga i nakon izlaska. Zbog postupaka prema meni. Jako me je bolelo i nisam mogla da verujem da mi je govorio da mi nije verovao da ga volim. Pričao je u tom smislu da ja njega ne volim. Ja sam se pitala da li ja to nisam pokazivala ili je to samo izgovor... ? Mislim da je to samo izgovor, ne mogu da verujem da je on mislio da ja njega ne volim. Bolela me je ta izdaja. Bolelo me je što je moja porodica to morala da gleda. Na stranu sve to, ja sam to prebolela. On mene kao čovek ne zanima. I dalje mislim da je on jako loš čovek", ispričala je u "Glamur specijalu" Kija.

foto: Printscreen Glamur specijal

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Glamur specijal

Kurir