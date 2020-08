MATEJA JE PORED NJE PREBOLEO TARU SIMOV! Pre mesec i po stavio je tačku na rijaliti ljubav, pa upoznao OVU DEVOJKU!

Mateja Matijević priznao je da je upoznao devojku kojoj sada pripada sva njegova pažnja. Iako se dugo pričalo o njegovoj turbulentnoj vezi sa Tarom Simov, pa onda i raskidu posle "Zadruge 3", on ističe da je prošlo dovoljno vremena od toga, a sa novom izabranicom svakako još uvek nije "konkretizovao stvari".

"Neću nazvati emotivnom vezom, jer nismo konkretizovali još ništa, ali da, dešava se nešto. Sviđa mi se neko i to baš. Pre nekih nedelju dana je sve započelo", počeo je svoju ispovest Mateja, pa se osvrnuo na svoj odnos sa Tarom: "Pa nije, prošlo je mesec i po dana od kad smo raskinuli. A ova devojka i ja smo se poklopili i to je to", kaže on.

Mateja nema problem s tim da novu devojku upozna sa roditeljima.

"Normalno, svaku svoju prethodnu ozbiljnu vezu i devojku sam upoznao sa roditeljima, zašto ne bih i ovu. Ja nemam od čega se krijem, sad kad smo izašli, malo je pritisak nešto što je dosta opterećuje i samo zbog toga ćemo da se tržimo u tajnosti", objasnio je on.

Ona se, kaže, dobro nosi sa njegovom popularnošću.

"Pa fino, ne smem ništa da ti kažem. Najnormalnije, kapira sve i gde sam bio i kakva je priča oko mene. Meni je najbitnije da je ona zadovoljna mojim učešćem i ne zanima me šta i ko kaže za mene, bitno mi je da se njoj sviđa to", zaključio je Mateja.

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Printscreen

