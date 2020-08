BUKTI RAT IZMEĐU EDA I TOMOVIĆA! Fetić opleo po Vladimiru: Bivši pesnik, sadašnji MALTERDŽIJA! A onda mu najavio posetu!

Bukti rat između ljutih protivnika Vladimira Tomovića i Edisa Fetića. Njih dvojica sada ratuju na društvenoj mreži Instagram, gde je prvo Vladimir imao poruku za Fetića, a sada mu je Edo odgovorio.

Sve je krenulo nakon izjave Edisa Fetića u emisiji "Zadruga - Narod pita", koji nije imao lepo mišljenje o Tomoviću, onda mu je Vladimir odgovorio na Instagramu, a sada Fetić uzvraća udarac.

"Eh, nađoh malo vremena, pošto sam zauzet uživanjem u životu, da se obratim bivšem pesniku, a sadašnjem malterdžiji. Vidim da se baviš mojim životom i vidim da si upoznat gde sam se vratio. Aludiraš na topli dom i porodicu. Ja za razliku od tebe imam troje zlatne dece koja me vole do neba, imam kuću, stanove, automobile, gde se ne otvaraju vrata nego reaguju na otisak, ali to je već daleka budućnost za tebe. Što se tiče rijalitija, do sada smo pričali argumentima, kako vi dobri rijaliti igrači kažete. A u ovom slučaju argumenti su: Da si ti kao dobar igrač završio učešće u prvom kolu, a ja kao loš ostao do finala, a zamisli, nisam ni igrao. I usput imam pobedu na Zadrugoviziji bez da sam jeo bube i crve. Tako da treniraj još par Zadruga, pa ako budem opet nekad imao vremena navratiću da te preslušam. Da si mi živ i zdrav" poručio je Edo, Tomoviću.

