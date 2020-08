TAJNE KOJE KRIJE DUJMIĆEVA MILENA! Iz Negotina je na Vardaru, rekao joj gde će ZAVRŠITI, a ona plakala ko ROSNA GODINA!

Frontmen "Novih fosila" Rajko Dujmić preminuo je danas od posledica povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći prošle srede.

Pre desetak godina, inače, otkrio kako je nastala čuvena "Milena", te otkrio kako je protekao njihov emotivni susret na jednom od njegovih nastupa, koji se dogodio mnogo kasnije kada je ona već bila udata i dobila decu.

"Milena je danas udata i ima dvoje dece. Ona je Makedonka, iz Negotina na Vardaru. Upoznali smo se u Herceg Novom i Bog zna kako smo razgovarali i dogovarali do tri ujutru. Onda je ispratim do sobe i ispred vrata joj kažem - ti ćeš završiti u pesmi. Ona meni kaže - ti to svakoj govoriš. Kažem joj - videćeš. Ne odem sa njom u sobu, okrenem se i odem", pričao je on, prenose domaći mediji.

"Odem u Zagreb i setim se tog jutra. Zapravo ta pesma je posvećena medicinskim sestrama. To je život jedne medicinske sestre iz provincije koja je došla u grad i ima iznajmljenu sobu. Život joj je u smenama, dnevna, noćna. Nikad nema stalnog frajera... Počne turneja i zvala se 'Milenina generacija'. I dođemo mi u Negotin na Vardaru na koncert. Kuca nam redar na vrata i kaže Rajko tražite neka žena sa dvoje dece. Uđe Milena, plače ko rosna godina. Ulazi sa mužem koji je zgodan i klinci blizanci. Ja joj kažem - jel sam ti rekao da ćeš završiti u pesmi. Dali smo im karte i dogovorim se sa toncem kad krene ta pesma da sva svetlosna top se usmere ka njoj. To je takvo ludilo nastalo u dvorani i onda sam rekao publici da je pozdrave", ispričao je Dujmić svojevremeno.

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs, M.G/BlicŽena/Foto: Youtube screenshot HDS ZAMP

