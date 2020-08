LJUBAVNE INTRIGE, TUČE I PREVARE: Eks Juga je obožavala Nove fosile, a Rajka Dujmić su čak optužili za smrt jednog člana

Nekadašnji članovi čuvenog sastava “Novi fosili” bili su u svađi godinama, sve do danas kada je oči zauvek zaklopio Rajko Dujmić.

Sukob između njih nastao je odlukom ekipe da se 2014. godine upravo Rajko Dujmić izbaci iz benda. Rajko je nakon toga podneo tužbu Trgovačkom sudu i raskol je trajao do današnjeg dana.

Godine 2016. doneta je privremena mera kojom je odlučeno da Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Marinko Kolnago nemaju pravo da nastupaju koristeći naziv “Novi fosili” jer je Dujmić osnivač grupe i autor većine pesama.

Međutim, njih troje to nisu poštovali, zbog čega je na Fejsbuku Rajkova žena Snježana Dujmić reagovala i svima skrenula pažnju.

- Sanja, Marinko i Zec, bez obzira na privremenu meru koju je doneo Trgovački sud i koja je na snazi do pravosnažnosti presude, vezanu za povredu prava korišćenja imena Novi fosili, nastupaju pod imenom Novi fosili 14. 2. 2020. u Splitu - napisala je Snježana Dujmić tada.

Inače, nakon smrti Nenada Šarića koji je bio suprug pevačice “Novih fosila” i bubnjar u ovom bendu, počeli su problemi sa Rajkom Dujmićem, nakon čega je on izbačen iz grupe. On je nakon toga rekao da ga Sanja optužuje da je krivac za Nenadovu smrt, ali i da je ona potkradala bend. Povodom cele situacije oglasila se tada i Sanja Doležal.

- Lepo na plakatu piše da tamo nastupamo kao Sanja, Marinko i Zec. I da, piše takođe da samo izvodimo hitove grupe Novif osili, tako da ne znam čemu ti napadi. Osim toga, pa nemamo mi veze s plakatom, nismo ga mi radili, iako nema na njemu ništa netačno. Rajko ne može da nam zabrani koncerte i izvođenje pesama, imamo na to pravo kao i drugi. On je autor muzike, a tekstopisci nam ništa ne brane, pa ne može ni on - rekla je Sanja.

