BOŽE, DAJ MI PRILIKU DA PREŽIVIM! Rajko Dujmić pobedio je rak, spas je našao u manastiru i molitvama, onda samo zaspao

Rajko Dujmić, koji je u 66. godini preminuo od posledica saobraćajne nesreće, je za života uspeo da se izbori sa rakom.

- Nije mi važno kako ko naziva gospodina Boga, kakvo mu ko ime daje. Nisam klasični vernik koji ide svakodnevno u crkvu. Svoje razgovore sa Bogom obavljam u tišini. Vera mi je pomogla da izlečim rak. Imao sam velike probleme sa zdravljem '93. godine. Kada čoveka napadne nešto zaista ozbiljno što može skratiti ovozemaljski život, onda traži pomoć svuda - ispričao je svojevremeno Rajko za medije, otkrivši da je neko vreme boravio i u manastirima.

- Boravio sam i u manastirima. To mi je pomoglo, kao i vera u to da još nisam gotov i da mnogo toga tek treba da obavim. Rekao sam: “Bože, k’o Boga te molim, ako ima ikakve šanse, daj mi priliku da preživim pa makar ona bila tanka kao jedna vlas”. Bio je to utorak, 3. 9. 1993. godine. Trebalo je da me doktori režu i da vade to, ali došlo je do neobičnog preokreta tako da nisam ni operisan. Ispostavilo se da automobilčić kojim moja duša putuje nije u tako lošem stanju i da na ovoj planeti još nisam sve odradio - rekao je muzičar svojevremeno.

Hrvatski mužičar zadobio je teške povrede glave prošle srede, 29. jula, u saobraćajnoj nesreći kada je sleteo s puta i ispao iz automobila.

Odmah nakon saobraćajke prebačen je na odeljenje intenzivne nege u bolnici na riječkom Sušaku, gde je danas, nakon šest dana borbe, preminuo.

