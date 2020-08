NE MOGU VIŠE DA JE UVERAVAM DA SAM DOBRA MAJKA! Anabela digla ruke, potpuno se isključila iz Luninog ŽIVOTA?!

Anabela Atijas, govoreći o svom životu posle "Zadruge 3", istakla je da se u potpunosti "isključile iz te priče", te da za pojedine stvari više i nema snage. Sa ćerkom Lunom i dalje nije u nekom posebnom kontaktu, a kao razlog za to je navela kako "trenutno nisu na istim talasnim dužinama".

"Napunila sam baterije, oporavila se. Prepuna sam ljubavi i pozitivne energije. Drago mi je što sam ponovo u Beogradu. Ne znam koliko ću se zadržati jer leto je i treba uživati", počela je u "Amneziji" ona, koju vodi Bora Santana, pa nastavila: "Iskreno ništa nisam ni čitala ni gledala. Ja sam se skroz isključila iz te priče i njenog (Luninog) života, mislim da je tako ona i htela. Čujem da je srećna i meni je drago zbog toga. Očigledno nismo trenutno na istim talasnim dužinama. Ja sam se umorila od toga da nju ubeđujem u to da sam dobra majka i da ništa nisam skrivila. Fokusirana sam na ćerke koje me trebaju i kojima sam dobra. Uživam sa decom, kumovima, prijateljima. Nina se dopisuje sa Lunom, ali ne pominje je. Ja sam je zamolila da, ona može da radi šta hoće, ali ja sam želela da se izolujem. Nemamo nikakav kontakt, pamtiću je kao Lunu kakvu ja volim i poznajem, ovakvu Lunu ne poznajem. Nemam želju da se čujem sa njom, fokusirala sam se na decu koja me razumeju i vole."

Zatim, Anabela je progovorila i o svom eventualnom učešću u "Zadruzi 4".

"Nisam uopšte razmišljala o tome. Posvećena sam potpuno sebi i uživam u sebi i sa svojom porodicom. Volela bih da se vidim sa tobom i Milicom i da me upoznate u nekom drugom svetlu, da vidite da sam ja jedna kul žena koja voli da se zabavlja", zaključila je ona.

foto: screenshot Pink tv

Kurir.rs, M.G/Foto: ATA Images

Kurir