ANABELA JE ISKORISTILA ROĐENO DETE, NE ČUDI ME ŠTO JE ONAKVA?! Druge majke su bile uz svoje ćerke, a ona je PODLA ŽENA!

Iako su Mina Vrbaški i Bane Čolak prethodne večeri bili spremni kao zapete puške da odgovaraju na pitanja gledalaca, jedna žena uključila se telefonskim putem za vreme njihovog gostovanja pa progovorila o Anabeli Atijas. Bivši zadrugari ćutke su je slušali dok ju je nazivala podlom ženom koja je iskoristila svoje dete na najgori mogući način, te da je zato i ne čudi što Luna ima psihičkih problema.

"Anabela je tako podla žena. Napada svoju ćerku, koja se ni meni ne sviđa, ona je psihički poremećena, ni je ni čudo što je takva, kad ima takvu majku. Marko je okej, malo je prepotentan, ali mu puštaju da bude takav. On bi pobedio, da Anabela nije rekla: 'Glasajte za Ivu'. Kakva je to majka kada tako kaže? Pogledajte Ivanu, uvek je bila uz svoju ćerku Minu, Jasmina takođe, to su majke koje se bore za svoju decu, a Anabela je iskoristila svoje dete na najgori mogući način. Onda onaj Mirko, šta je on gledao? Što nije pomogao, kad je toliki prijatelj? Imala bih mnogo toga još da pričam, ali neću", rekla je izvesna gledateljka u "Zadruga, narod pita".

Pevačica, a ni njena ćerka Luna, nisu se još uvek po ovom pitanju javno oglašavale, dok mnogi ipak čekaju upravo taj trenutak. Ove reči zasigurno su im teško pale.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir