DOŠAO JE TRENUTAK KADA SAM SAMA! Luna jecala dok je pričala o Anabeli: Fali mi majka, želim samo GLAS da joj čujem!

Luna Đogani se uživo u emisiji rasplakala dok je pričala o odnosu sa majkom Anabelom Atijas majci Anabeli Atijas, sa kojom u poslednje vreme nije u dobrim odnosima.

"Ne pričam o tome, izbegavam da pričam i sa bliskim ljudima. Savetuju me šta treba da uradim. Nemamo nikakav odnos. Jedino smo se čule oko tih naslova, nisam ispratila portale. Teško mi je, dopisujem se sa Ninom. Znam da im je lepo, da su srećni. Pitam kako je mama, Nina izbegava da mi odgovori na to. Da li neće da se meša pa neće da odgovori, ja promenim temu kad vidim da je teško. Teško mi je, dosta razmišljam o tome, sve mi je potaman, jedino zbog čega ne mogu da budem srećna, to je jer mi majka nedostaje. Vreme je najbolji pokazatelj, majku i ćerku ne može ništa zauvek da razdvoji. Sve će doći na svoje, želim joj da bude dobro i da odmori. Sešćemo,popričati o svemu. Da zaboravimo tu prošlost i da krenemo dalje, može da nam bude žao zbog nekih stvari. Fali mi samo da je zagrlim. Fali mi stalno, ne znam šta bih joj rekla. Fali mi samo glas da je čujem. Ne bih volela da je čujem nesrećnu, volela bih da mi kaže da je dobro, da se lepo provela, da je pronašla mir. Fali mi da podelim i za moje zdravlje, i za sve stvari u koje je bila upućena. Rekla sam Marku da sam navikla da mi majka sve rešava, papirologiju, za kola i stan, sve što sam ja izbegavala, a ona je uzimala na sebe. Navikla sam da bude uz mene, i da bude "ej Lunči ja ću". Došao je trenutak kada sam sama, Marko je tu uz mene, ali ništa ne može da je zameni. Ljudi me vole, jer ne mogu da sakrijem svoje emocije, glupava sam koliko sam iskrena. Pokušavam da glumim da sam jaka i da me ne pogađa, a u meni se malo dete guši i fali mu majka" rekla je Luna kroz suze.

