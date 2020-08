GAGI JE BIVŠU ZAGRLIO, POŽELEO JOJ SAMO JEDNO I VIŠE NI REČ DA PROGOVORE! Ovako sad izgleda njegov odnos sa Anabelom!

Gagi Đogani nakon prikazanog klipa jedne od žestokih svađa s Anabelom Atijas, otkrio je da sada sa bivšom ženom nema nikakav odnos. U kontaktu je samo sa ćerkom Ninom, dok sa Anabelom više i ne priča, jer kako kaže - ne može zbog svega što se izdešavalo u Beloj kući "Zadruge 3".

"Nisam gledao ove klipove. Užasni su mi, tek sad vidim šta se izdešavalo. Ja sam Anabeli rekao, ovo je njen prvi nastup prema meni, bila je naoštrena, htela je da iznese svoju priču... Meni je bilo žao Lune, vidite da je ona molila mamu da se to ne dešava. Ja sam sam ušao u rijaliti, oni nisu bili u planu. Anabela je rekla mnogo stvari koje nemaju veze ni sa čim. Gledaoci su imali prilike da vide šta se dešava generlano. Ne bih dalje da pričam o Anabeli, nema potrebe da bilo šta kažem. Užas blagi... Ja sam je u superfinalu zagrlio i rekao da joj želim pobedi. Nismo se čuli, znam da su na odmoru... Čujem se sa Ninom. Ne pričamo posle svega što se izdešavalo u rijalitiju", objasnio je on u "Zadruga, narod pita".

Zatim, Gagi je nastavio raspravu sa Jelenom, i to oko njegove ćerke Lune i Marka Miljkovića, te njenog odnosa sa njim.

"Možda su aludirali da se Marko muva oko mene. Zanimljivo mi je kad kažu zadrugari da nisu gledali klipove... Ja sam uvek pričala da ja neću vređati zadrugare, da će to činiti njihovi klipovi. Svako nosi svoj klip. Ja nisam osetila emocije sa Markove strane", pričala je Pešićeva.

"Ja sam osetio da se ti sviđaš Marku. To je bila tvoja igra. Igrala si se sa Lunom, to ti je prijalo. Ti si rekla da voliš Lunu. Ako si poštovala mene, nisi trebala to da radiš Luni. Ja sam ti prišao i zagrlio te, ali ti si nastavila. Ti si takva, takav profil devojke. Ti si odgovarala da ćete vas dvoje piti piće i tako dalje. Trebala si da staviš tačku na tu priču. Ti si se sa Lunom sprdala. To si radila i sa drugim parovima. To kod mene nije pilo vodu. Ja sam odregavao samo na Lunu. Rekao sam joj da si vazduh, i da se ne prima na tebe. Da ti dam primer, češkala si Boru, znala si da to Milici smeta. Sve si to radila da bi dobijala pitanja. Jesi lepa i fatalna, ali takva si i napolju", tvrdio je Gagi.

"Drago mi je što si ti to priznao. Ja sam tu od 6. septembra, mogu da kažem da su Marko i Luna, nisu imali šta da rade, sedeli su i uhvatili su za mene, bila sam im igrica. Želim od danas tako da razmišljam. To nije bila moja igra. Ja da sam se igrala, ti ne bi ni skontao da se ja igram. Da mene nije bilo, Luna ne bi ušla u rijaliti. Luna je ušla i rekla da se ja nisam družila sa Markom ne bi ušla.To je bila namontirana priča, pikirali su kvalitetnu osobu, Jelenu Pešić. Luna i Marko su montirali priču, njima je trebala rijaliti priča. 80% pitanja bilo je vezano za mene. Ne zato što sam ja njih dozivala i prozivala, već ona mene. Ja nisam rekla da volim Lunu. Niko ni mene nije pitao kako se ja osećam. Ja sam rekla da mene oduševljava tvoja smirenost. Mi smo naš sukob rešili. Ti si dalje nastavio. Šta sam ja još uradila osim što sam rekla Marku da ćemo se družiti? Kako ja to Lunu nisam ispoštovala? Luna mi je rekla na kraju da bi se Marko i ja družili, ti i dalje pričaš kako nešto... Rekla sam im da me ne dozivaju. Ja se sa Lunom nisam sprdala. Oni su lomili i pravili haos, pa im je smetalo što sam ja bila nasmejana. Oni su mene iritirali. Kojim drugim parovima? Je l se vi družite sa nekim napolju? Ja sam i danas ostala u dobrim odnosima sa svima sa kojima sam se družili. To što su neke devojke nesigurne, nije moj problem. Ja imam prijatelje koji imaju žene, pa nisam treća, nego prva drugarica, i kuma, i prijateljica. Svi znaju za moj odnos sa Borom otpočetka. Ja nisam bila opterećena da stignem do finala, znala sam da ću jednog dana ispasti. Drugi ljudi jesu, tražili su klipove, pitanja i išli su preko mene. Milica Kemez i Bora su imali svađe, nisu dobijali pitanja, pa su se kačili na mene. Nisam trebala da učestvujem u tome. Ja kad hoću da zavedem ja uradim to na mnogo ozbiljniji način. Ja kad koketiram, ja kad hoću da budem sa nekim, to se desi i nema nikakve diskusije. Prija mi pažnja od mojih drugara, to što me gotive i vole i nikad se ni sa kim ništa nije desilo. Vidim da me gotiviš. Mene ljudi obožavaju, to je tako i biće. Ja tvom detetu ništa nisam radila, to je i ona rekla", zaključila je Pešićeva.

