EVA RAS ZA KURIR: Sa Isidorom ponovo sahranjujem i moju ćerku Krunu!

Malo ko zna da su pokojne Isidora Bjelica i Kruna Ras bile bliske prijateljice. Bilo je to osamdesetih, kad su njih dve već privlačile pažnju svojim talentima. U svedočenju o tom vremenu, slavna glumica Eva Ras, majka Krune Ras, koja je iznenada preminula u 24. godini, priča za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram

- Isidora je bila jedna od najboljih drugarica moje pokojne ćerke Krune... Verujte mi da mi jako teško pada da pričam o tome, teško podnosim Isidorin odlazak. Moj osećaj je kao da ih sada obe sahranjujem - drhtavim glasom počela je Eva.

- Njih dve su bile približnih godina, sličnih shvatanja, stavova. Vidim da neki napadaju Isidoru da je bila nacista, a zapravo su to bili mladi, razbarušeni ljudi koji su samo želeli da prkose onom stanju u kojem su živeli i zatekli se. Šalili su se s komunizmom, glavno im je bilo da se suprotstave tim režimskim budalaštinama. Ja sam to tako razumela. Dragoš Kalajić, Milomir Marić isto su to radili, ali kolo su vodile moje klinke, koje su to radile iz ubeđenja da neće da žive onako kako nepismeni komunisti izmišljaju. Bile su duhovite, izmišljale su razne fore kako bi iznervirale komunistički aparat. Kruna je odlazila u Sarajevo kod Isidore, a posle je Isidora prešla da živi u Beograd pa su nastavile ovde da se druže. Ja se nisam motala po tim krugovima, ali su me jako poštovali, celo to društvo, jer sam i ja bila takvog stanovišta - istakla je umetnica, koja dugo nije videla Isidoru jer je znala da joj je potreban mir tokom borbe s teškom bolešću.

foto: Marina Lopičić

- Videla sam je 2014, već je tada bila bolesna. Donela sam joj neke lekove s Himalaja koji su meni pomogli u lečenju raka. Sećam se i šta mi je tada rekla, da su joj ustanovili pogrešnu dijagnozu, da će se to ispraviti i biti sve u redu. Tako, uostalom, razmišljaju svi koji su teško bolesni. Posle jedne modne revije Žarko Jokanović, Milica Milša, Isidora i ja smo otišli na piće, njoj je bilo jedino važno da, čak i ako je najteža bolest u pitanju, ne ode tako brzo i da deca ne ostanu bez majke tako mala. Vila je tad imala deset godina, a Lav 14. Molila je boga da oni porastu pre nego što umre - kroz suze priča glumica, koja će se od književnice oprostiti na svoj način.

- Neću ići na sahranu jer znam da Isidora to ne bi volela. Bez obzira na to koliko je volela javni život, i te kako znam i da je umela da čuva svoju privatnost. Nju je bolest toliko izmučila da se ja s njom nisam ni čula ni videla poslednje dve godine... Ionako svake nedelje idem na groblje, pa ću otići do aleje da porazgovaram sa Isidorom - zaključila je Eva.

foto: Printscreen/Instagram

Ivan Ercegovčević / foto: Marina Lopičić

