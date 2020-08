VILA SVA U CRNOM NIJE IMALA SNAGE DA ISPOŠTUJE ŽELJU POKOJNE MAJKE: Isidora je želela da je najdraži isprate ovako

Čuvam tvoju poruku..."pingvi, kada odem..organizuj neku žurku u belom..znaš me, nisam ti ja za tu neku tugu i prenemaganje"......održaću obećanje..biće žurka u belom..kada tvoja izmrcvarena duša bude "na sigurnom"...a ti nam namigni ispod nekog ludog šešira..da je sve u redu..i da više ništa ne boli...neponovljiva moja pingvi...🐧💔 andjeli ti sve rane zalečili....🙏 @isidorabjelicapajkic #isidorabjelica #ljubavzaljubav

