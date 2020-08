KEMEZOVA ODMAH POSLE OPERACIJE PUŠTENA KUĆI! 3 puta je ovo otkazivala: Lice joj sad celo pod maskom i u FLASTERIMA!

Milica Kemez rano jutros imala je operaciju nosa na jednoj klinici u Beogradu. Istog dana posle operacije bivša zadrugarka puštena je kući na oporavak, i nada se da će sve biti kako treba. Inače, ona je strahujući čak tri puta odlagala ovaj zahvat koji je uradila kako iz estetkstih, pa tako i iz zdravstvenih razloga.

"Ja nisam htela da se to zna... Ja sam kao dete lomila nos dva puta. Kost je srasla i ja sam imala problema sa disanjem. Uvek me je nervirala ta kost koja je srasla. To se nije mnogo videlo, ali sam ja primećivala i smetalo mi je. Operisala sam se u 8 ujutru i već posle 15 sati su me pustili da izađem", ispričala je ona.

"Imala sam i tu devijaciju, nisam mogla lepo da dišem... Svakako mi je i estetika bitna, ali sam se operisala iz oba razloga. U ponedeljak treba da vadim tampone, u subotu skidam tu masku i flastere. Na sreću, moja koža se brzo regeneriše, tako da ne bi trebalo da bude problema. Sve je prošlo bez komplikacija, na sreću. Nekim devojkama se zatvori oko, budu u podlivima... Moj doktor je mnogo dobar i sve je u najboljem redu. Ja sam se generalno mnogo plašila operacije, stresirala sam se i već tri puta sam otkazivala operacije iz tog velikog straha, ali sam sada konačno odlučila da to uradim. Nadam se da će biti lepo", zaključila je u razgovoru za domaće medije ona.

