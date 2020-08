KEMEZOVA I BORA UŽIVAJU NA RELACIJI BEOGRAD - NOVI SAD! A njeni bi malo da mu skrate jezik: Veza opet na velikom TESTU?

Milica Kemez i Bora Santana i dalje uspevaju da održe jak odnos. Po odlasku sa imanja u Šimanovcima sve se manje raspravljaju, a to što funkcionišu na relaciji Beograd - Novi Sad ne predstavlja im nikakav problem.

"Opstali smo, sad smo na relaciji Beograd - Novi Sad. Viđamo se eto tako kad sam ja ovde ili kad je on u Novom Sadu. Jedno drugom smo podrška. Naravno ima i svađa, naša veza je oduvek turbulentna, ali se uvek svaka ta svađa završi na lep način i uspevamo da opstanemo još uvek, videćemo dokle. Ljubav nije 'fejk', iskrena je", naglasila je ona u "Premijeri", pa otkrila šta Bori njeni zameraju.

"Možda zato što sam ja prvi put izašla iz rijalitija, sačekala me je gomila komentara: 'Šta će ti on, psovao ti je ovo, ono, kako dozvoljavaš'... Ja ne mogu da objasnim ljudima kakav je on zaista, da ne misli ono što kaže u revoltu. Niko ne osporava da je dobar čovek, ali što psuje to ne vole, kad bi mogao da skrati jezik... Radimo na tome", zaključila je Milica.

