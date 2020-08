ZADRUGARSKA LJUBAV ILI SAMO PARAVAN? One su započele veze u rijalitiju, a OVO je stvarnost! Tek da im čujete PLANOVE!

Brojne zadrugarke ljubav su našle na imanju u Šimanovcima, a pored silnih emocija mnogi su sumnjali u njihove namere, te da li su njihova osećanja prava ili "samo za potrebe rijalitija". Par koji i te kako uspeva da "prođe kroz svaki vatreni obruč" jesu Luna Đogani i Marko Miljković, koji su po izlasku iz "Zadruge 3" rešili da se osame i putujući prebole turbulentan život pred kamerama.

Iz prestonice otišli su u posetu Markovoj majci te, kako se šuška, i do Kopaonika, pa nazad. Za sada deluje kao da je sve u savršenom redu.

Iva Grgurić, pobednica "Zadruge 3" i Filip Đukić takođe se dobro drže. Mnogi su, pak, verovali da će ga ona ostaviti posle rijalitija i da je u pitanju samo paravan "za potrebe rijalitija", međutim, iz "ne veze" očito su ušli u jaku vezu, a vreme često provode i sa njegovim roditeljima. U planu za sada imaju zajedničko letovanje.

Milica Kemez i Bora Santana takođe svaki slobodan trenutak provode zajedno.

"Naša veza traje i nakon rijalitija, zajedno smo non-stop. Bilo je priča o toj veridbi koja se nije desila, Milica je sama kupila prsten, ali ljubav je tu. Rešavamo u hodu neke privatne probleme. Kad sve pozavršavamo, otići ćemo i na odmor zajedno, na letovanje. Trebalo je da idemo na Zanzibar, to nam je zasad plan, da letimo sredinom avgusta. Svakako ćemo putovati po Srbiji, već ćemo se dogovoriti. Uživamo u svakom trenutku koji provedemo zajedno, jedno drugom smo podrška", otkrio je Bora.

Ivana Šopić i Stefan Karić, pak, "pukli" su ubrzo nakon završetka rijaliti sezone.

"Nisam očekivala da će Stefan ovo da uradi. Njemu sam najviše verovala, nas sam branila od svih i od svega. Očigledno da je bilo uzalud, ulazila sam u konflikte zbog njega i da bih sačuvala tu vezu jer sam verovala u nas. Nekako smo se čekali šest meseci i mislili smo da smo se našli. Mislim da su svi živi nakon rijalitija uticali na njega. On je apsolutno druga osoba nakon 'Zadruge'. Ne znam kako je ta ljubav mogla da nestane, očigledno da je napolju imao autoritete. Kajem se što sam zbog njega bila najozloglašenija, da bi on sve to bacio u vodu. Žao mi je i što sam imala odnose s njim, prešla sam preko dogovora s majkom da neću to nikad uraditi pred kamerama, a on napolju ne može da pređe preko tračeva i laži", kaže Ivana.

Iako nisu planirali kraj, on im se dogodio izuzetno brzo i bio je veoma buran.

foto: Printscreen Pink

Marko Janjušević Janjuš tek ne zna gde udara otkako je nakon rijalitija prekinuo aferu sa Majom Marinković, pa pohrlio u zagrljaj supruge koja mu je zalupila vrata. Ipak, da i dalje sedi na dve stolice otkrila je Maja, koja je priznala da su imali odnose i nakon rijalitija.

"Jako je loš čovek i veliki manipulator, njegova dela govore o njemu više nego moje reči. Napravila sam veliku grešku. Njegova žena je navikla na njega takvog", tvrdila je tada Maja pa dodala: "Otišli smo kod mene u stan. Proveli smo celu noć zajedno, bili intimni."

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

